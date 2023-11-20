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苗栗梨農免疫系統失調發病 醫藥費拖垮一家人急需外界援助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
新開國小以推廣小提琴課程備受好評而擺脫廢校危機，日前一名男同學因父親罹病住院全家陷入困境，急需外界援助。圖／民眾提供
新開國小以推廣小提琴課程備受好評而擺脫廢校危機，日前一名男同學因父親罹病住院全家陷入困境，急需外界援助。圖／民眾提供

苗栗縣大湖鄉以推廣小提琴課程備受好評，擺脫廢校危機的新開國小，日前一名呂姓同學父親突因免疫系統失調發病，導致全身肌肉發炎、無法行走，被送往林口長庚醫院接受長期治療，龐大醫藥費壓垮一家人，急需外界援助；校方表示，呂家是弱勢家庭，亟盼大家伸出援手，幫助他們一家人度過難關。

校長鄭惠鳳說，務農的呂爸爸是家中的經濟支柱，呂妻是外籍配偶，無工作收入，全家也僅仰賴種植水梨維生，但呂爸爸發病至今已逾兩個月，且妻子要北上照顧丈夫，另家中尚有高齡九十多歲年邁的雙親及國小五年級年幼的孩子，現皆委託家人照顧。

她說，經探訪後得知呂爸爸未來仍需高額醫藥費來做後續治療，頓失家中經濟支柱，全家也陷入困境，雖然有幫忙申請鄉公所急難救助金，但處境仍十分艱難，亟盼大家伸出援手，慷慨解囊一起協助呂家度過難關，若有意奉獻愛心、傳遞溫情可洽詢學校電話037-951210。

弱勢家庭

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