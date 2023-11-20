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新竹縣一校打趴苗栗縣 鍾東錦計畫與清大合作拔尖

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天陪同行政院長陳建仁等人，參訪母校苗栗縣立興華高級中學，鍾東錦拜託行政院支持給更多資源，讓苗栗縣教育跟得上新竹縣、新竹市。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天陪同行政院長陳建仁等人，參訪母校苗栗縣立興華高級中學，鍾東錦拜託行政院支持給更多資源，讓苗栗縣教育跟得上新竹縣、新竹市。記者范榮達／攝影

新竹縣竹北市成功國中一校考上新竹中學人數，跟苗栗縣一縣差不多，縣長鍾東錦今天透露明年與清華大學合作實驗教學拔尖，留住苗栗優秀子弟，並趁著行政院長陳建仁來訪，拜託支持給更多資源，讓苗栗縣跟得上新竹縣、新竹市。

鍾東錦今天陪同陳建仁、教育部長潘文忠，及國教署長彭富源等人，參訪母校苗栗縣立興華高級中學，鍾東錦有感而發，表示他讀興華國中時，當時第一志願竹中一班50人，竹縣、竹市及苗縣三分天下，現在成功國中一校，就跟苗栗一縣差不多。

鍾東錦表示，苗栗部分家長把子弟送到成功國中，增加錄取率，回頭再來怪苗栗教育辦得不好，所以希望陳院長支持有更好的硬體設備，明年縣府也草編800萬元預算，希望與清大合作實驗教學，讓優秀的子弟盡量留在苗栗，提升考上國立大學的人數，此外，國中會考的成績不要輸太多，也是家長共同的願望。

尤其近年來，竹南科學園區帶動頭份、竹南地區發展快速，副總統賴清德也提出桃竹苗大矽谷計畫，苗栗扮演很好的角色，如果教育需要比較多的經費，拜託行政院給更多的資源，讓苗栗的教育跟得上新竹縣市，學生起步點站在同一個地方。

鍾東錦指出，清大實驗教學是第一步，如果議會通過預算，原則選定竹南大同高中、興華高中辦理，清大教授來上課，如果成效好，縣府就接續辦理，累積更多合作經驗，他的希望是更進一步推動清大在苗栗設附屬中學，留住優秀學生。

鍾東錦 新竹 清大

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