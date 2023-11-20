竹市推新竹通App 議員：使用介面人性化使用率才高

新竹市有智慧城市之稱，但過去市府各局處基於業務共推出八個App，民眾使用既麻煩又雜亂，使用率低，因此，市府將於明年推出新竹通App，希望藉由數位身分識別線上整合市政服務；國民黨市議員吳旭豐今在議會質詢時建議，面對現今人手一機的數位時代，新竹通App應設計人性化的使用的介面，且要注意個資保護。

吳旭豐指出，市府目前共有八個App，都是市府各局處像無頭蒼蠅般各自設計發包進行，民眾使用率低，因應未來資訊發展，整合型資訊界面有必要性，目前電腦雖然有整合性平台，但民眾使用平台已經從電腦轉移至手機，他建議，新竹通App介面應更方便民眾使用，最好增加民眾快捷或喜好查詢，讓民眾跳脫繁雜頁面就達到想使用的項目。

至於個資部分，吳旭豐說，現金民眾十分保護個資，不會任意提供，他之前就曾接獲民眾陳情，竹市有健身房因各資外洩導致民眾被詐騙，希望市府多留意資安管理，App最好有訪客進入模式，民眾只是單純查詢垃圾車與繳停車費，不需要留個資就能使用，此外也要訂定SOP嚴格監督App廠商，實質監督廠商管理資安。

對此，市長高虹安說，目前市府各單位皆有建置數位資訊服務系統，但系統間皆獨立運作未加以整合，因此，新竹通App將整合各單位資訊系統，讓市民能跨局處申辦及各項查詢服務，同時規畫發行數位市民卡提供身分辨識，預計明年上路，未來能基於數位身分識別，加值提供政府規費線上繳納、圖書借閱、市政陳情、公車停車動態及停車位資訊等功能。

行政處指出，新竹通App規畫建置虛擬的數位市民卡，不用多卡在手，一機在手就能提供民眾更便利的數位市政服務；此外，考量目前各單位App使用率偏低，新竹通也規畫逐步整合既有App服務，提供單一入口App服務，避免民眾頻繁下載多樣App，減少使用上的複雜性，有效整合並提升App使用率。

在使用者方面，行政處說，將透過使用者導向的概念專業設計，讓未來新竹通App的核心功能，在畫面呈現及操作流程更直覺及更貼近人性思維，藉以彌平使用者的數位落差，提升系統使用意願及數位服務使用滿意度。

有關個資保障集資安防護機制，行政處強調，新竹通系統內導入ISMS資訊安全管理制度及通過ISO27001資安驗證，確保資訊系統機密性、完整性及可用性，也將嚴謹恪守個資使用最小化，以民眾自主提供為原則，取得最小所需資料，民眾未來註冊後可依個人意願，於線上申請取消註冊並刪除個資請求，一切依照中央個資法規辦理。