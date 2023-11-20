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歷史建築內灣派出所將委外活化經營 明辦理地方公聽會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
歷史建築內灣派出所將以創新、永續並兼具公益價值的經營方式，招募民間參與經營。圖／新竹縣政府提供
歷史建築內灣派出所將以創新、永續並兼具公益價值的經營方式，招募民間參與經營。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府文化局為推動「內灣派出所」後續活化經營，辦理「歷史建築內灣派出所促參前置作業」，將以創新、永續並兼具公益價值的經營方式，招募民間參與經營，依「促進民間參與公共建設法」規定，辦理促參委外經營可行性評估階段公聽會，明天（21日）上午10時於內灣的廣濟宮舉辦，聽取地方意見。

新竹縣文化局指出，歷史建築內灣派出所位於橫山鄉內灣村4鄰141號，2006年登錄為歷史建築，過去由新竹縣警察局橫山分局內灣派出所管理使用，2019年派出所新辦公廳舍竣工，警員即遷入新址辦公，2021年7月1日舊派出所由新竹縣警察局移交文化局管理維護。

2008年6月8日內灣派出所由中原大學教授黃俊銘完成修復及再利用計畫，目前正由承熙建築師事務所辦理修復及再利用設計規劃，預計於明年中旬完成。另去年5月中旬，內灣派出所因大雨造成屋頂坍塌，文化局即刻於完成棚架、防護帆布等緊急防護工作，目前也同步進行鋼棚架保護及緊急支撐工程，預計今年11月底前開工，工期120天。

文化局表示，這次為獲財政部核定補助「促參前置作業可行性評估計畫」經費78萬元，依據「促進民間參與公共建設法」規定，主辦機關辦理民間參與公共建設前，應先進行可行性評估，並將評估納入計畫促進公共利益具體項目、內容及欲達成的目標，並於該公共建設所在鄉鎮邀集專家學者、地方居民與民間團體舉行公聽會。

文化局指出，公聽會訂明天上午10時在內灣廣濟宮活動中心辦理，期望延續文化資產的價值，以永續創新的方式，並結合民間活力，讓文化歷史場域的生命轉型為內灣新亮點。

去年5月中旬，內灣派出所因大雨造成屋頂坍塌，文化局即刻於完成棚架、防護帆布等緊急防護工作。圖／新竹縣政府提供
去年5月中旬，內灣派出所因大雨造成屋頂坍塌，文化局即刻於完成棚架、防護帆布等緊急防護工作。圖／新竹縣政府提供

內灣 歷史建築 文化局

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