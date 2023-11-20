民進黨賴蕭配 陳建仁：蕭美琴表現台美共同肯定認可

行政院長陳建仁今天到苗栗縣，他回答有關駐美代表蕭美琴搭檔民進黨總統參選人賴清德，強調台美關係達到史上最佳成績，蕭的表現台美共同肯定認可。

陳建仁今率教育部長潘文忠等人參訪苗栗縣立興華高級中學社區共讀站，媒體問他如何看蕭美琴返台，跟賴清德搭檔參選，會覺得蕭是強棒嗎？駐美代表會由誰來接？

陳建仁表示，近幾年來，在蔡英文總統卓越領導，蕭美琴及第一線外交人員的積極努力之下，台美關係大有進展，並達到史上最佳成績，連上個星期美國眾議院前議長裴洛西也公開讚賞蕭美琴的卓越表現，蕭的表現實際上是台美共同肯定認可的，至於選舉相關事宜，尊重黨中央及競選總部的安排。

另，有關醫護發起黑十字運動，被解讀是衛福政策崩壞，醫界反綠聲浪越來越高的提問，陳建仁回應說，感謝這幾年來醫事人員一直站在第一線守護國人的健康、對抗疫情，因為這樣，我國的防疫工作才會相當成功。

陳建仁表示，對於醫事人員的權益，政府一向相當關心，也積極跟醫事人員團體來進行對話，現在已經有共識，未來會建立固定的溝通管道，對於相關團體所提出的訴求，他已經請衛生福利部跟教育部積極地研議，並且持續廣泛蒐集各方的意見，將會對於醫事人員的這些權益，提出一些精進措施，希望提供給醫事人員更安全、更合理的工作環境，來保障大家的權益。