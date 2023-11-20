快訊

強佔溜滑梯還絆倒其它孩童 土城母子現身板橋遭警告誡

聯合報社論／卡住藍白合 就是為民進黨威權追殺助勢

獨／美援8萬套戰鬥個裝、千挺M240 B排用機槍空運抵台

苗栗弱勢學童生日有禮 小三童驚喜「整箱都是我的！」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府本月啟動「寶貝生日慶計畫」，一名國小三年級男童收到禮物驚喜，開心「整箱都是我的」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府本月啟動「寶貝生日慶計畫」，一名國小三年級男童收到禮物驚喜，開心「整箱都是我的」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣927名低收入、中低收入戶國小學童，這個月起生日的當月可以收到禮物，還有縣長鍾東錦賀卡，一名國小三年級男童初體驗「寶貝生日慶計畫」，驚喜「整箱都是我的」，感受到被關心。

苗栗市品悅牙醫診所今年7月遷移新址，鍾東錦到場祝賀，透過診所牙醫師林傳凱引薦財團法人彰化縣私立快樂天堂社會福利慈善事業基金會， 縣府社會處、基金會進一步洽談，這個月起合作啟動寶貝生日慶計畫。

社會處指出，生日禮物對一些經濟弱勢家庭的小學生，可望而不可及，全縣目前有低收入、中低收入戶有927名學童，寶貝生日慶計畫由快樂天堂社福基金會採買適合的禮物裝箱，寄交到當月生日兒童家裡。

一名小三學童收到寫著自己名字的生日禮物箱，他喜出望外，告訴媽媽「整箱都是我的」，迫不及待發現便當提袋、水杯、色筆及貼紙等禮物，媽媽也回饋社會處社工，小孩收到生日禮物好開心，心中很受用。

鍾東錦並簽名賀卡，鼓勵小學生「你知道嗎？你的未來充滿機會和冒險，但請不要擔心，因為你擁有無限的勇氣。無論發生什麼事，記住用微笑去面對，因為你的笑容能照亮整個世界，就像閃亮的星星一樣」、「請跟著縣長伯伯充滿自信地前進，一同創造更多令人驚嘆的時刻和回憶」…。

社會處指出，快樂天堂社福基金會2021年10月成立，由基金會董事長張雪如帶領社會志工，延續廣寧樂善團捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫，及幫助受虐婦幼等服務，提供寶貝生日慶計畫、快樂的志工巡迴演講，及生前善終計畫等。

苗栗縣政府「寶貝生日慶計畫」，一名國小三年級男童收到禮物驚喜，開心「整箱都是我的」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「寶貝生日慶計畫」，一名國小三年級男童收到禮物驚喜，開心「整箱都是我的」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府啟動「寶貝生日慶計畫」，生日禮物盒附上縣長鍾東錦簽名賀卡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府啟動「寶貝生日慶計畫」，生日禮物盒附上縣長鍾東錦簽名賀卡。圖／苗栗縣政府提供

生日 小學生 鍾東錦 低收入戶

延伸閱讀

國民黨不分區立委提名排第27 邱一峰這樣說了

客家戲曲文化新地標 苗栗縣「客家圓樓」29日對外營運

農會總幹事：苦茶油更勝橄欖油 苗栗縣長推薦明日之星

藍白合有共識 張善政：下架民進黨更近一步 鍾東錦：非常好

相關新聞

進度超前 桃園車站前排水改善 12月中完工

改善桃園市桃園區復興路、火車站前積淹水情況，市府編列3700萬元，在復興路、民權路、大同路往龜山方向，改建長約331公尺...

苗栗弱勢學童生日有禮 小三童驚喜「整箱都是我的！」

苗栗縣927名低收入、中低收入戶國小學童，這個月起生日的當月可以收到禮物，還有縣長鍾東錦賀卡，一名國小三年級男童初體驗「...

桃園活化公墓用地 擬闢公園、停車場

桃園市有多處已無需用的公墓用地，其中不乏禁葬多年卻遲未遷葬、進行用地變更而任其雜草叢生地段，地方常抱怨荒廢，市府決定加速...

共融校園干擾上課 竹市里民活動中心 議員盼遷移

新竹市光華市民活動中心位於光華國中校內悅學樓，里民白天活動噪音常常干擾學生上課，衝突不斷，時代力量議員林彥甫盼活動中心遷...

不敵小犬颱風傾倒移除 西湖金城武樹改種烏桕

苗栗縣西湖鄉重要地標黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所評估烏桕耐風及質地更加緻密，最近改種烏桕，...

客家戲曲文化新地標 苗栗縣「客家圓樓」29日對外營運

苗栗縣政府促參委外經營的「客家圓樓」，轉型台灣客家八音戲曲推廣中心，將於本月29日對外營運，今天辦理榮興薪傳聯誼會觀摩表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。