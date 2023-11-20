苗栗弱勢學童生日有禮 小三童驚喜「整箱都是我的！」
苗栗縣927名低收入、中低收入戶國小學童，這個月起生日的當月可以收到禮物，還有縣長鍾東錦賀卡，一名國小三年級男童初體驗「寶貝生日慶計畫」，驚喜「整箱都是我的」，感受到被關心。
苗栗市品悅牙醫診所今年7月遷移新址，鍾東錦到場祝賀，透過診所牙醫師林傳凱引薦財團法人彰化縣私立快樂天堂社會福利慈善事業基金會， 縣府社會處、基金會進一步洽談，這個月起合作啟動寶貝生日慶計畫。
社會處指出，生日禮物對一些經濟弱勢家庭的小學生，可望而不可及，全縣目前有低收入、中低收入戶有927名學童，寶貝生日慶計畫由快樂天堂社福基金會採買適合的禮物裝箱，寄交到當月生日兒童家裡。
一名小三學童收到寫著自己名字的生日禮物箱，他喜出望外，告訴媽媽「整箱都是我的」，迫不及待發現便當提袋、水杯、色筆及貼紙等禮物，媽媽也回饋社會處社工，小孩收到生日禮物好開心，心中很受用。
鍾東錦並簽名賀卡，鼓勵小學生「你知道嗎？你的未來充滿機會和冒險，但請不要擔心，因為你擁有無限的勇氣。無論發生什麼事，記住用微笑去面對，因為你的笑容能照亮整個世界，就像閃亮的星星一樣」、「請跟著縣長伯伯充滿自信地前進，一同創造更多令人驚嘆的時刻和回憶」…。
社會處指出，快樂天堂社福基金會2021年10月成立，由基金會董事長張雪如帶領社會志工，延續廣寧樂善團捐棺、善終、濟貧、敬老、扶幼、服務偏鄉公益、防疫，及幫助受虐婦幼等服務，提供寶貝生日慶計畫、快樂的志工巡迴演講，及生前善終計畫等。
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