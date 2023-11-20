共融校園干擾上課 竹市里民活動中心 議員盼遷移

新竹市光華市民活動中心位於光華國中校內悅學樓，里民白天活動噪音常常干擾學生上課，衝突不斷，時代力量議員林彥甫盼活動中心遷移到附近閒置的空間，一併打造大湳雅社福大樓；市府表示，會研擬規畫列入評估。

林彥甫說，悅學樓2018年啟用，1、2樓前半是光華里活動中心、3、5樓是學生專科教室與展藝廳，當時構思是希望達到社區共融，使長者與學生產生交集與火花，學校與社區緊密結合，不料近年雙方不但共學不成，甚至衝突頻傳。

林彥甫指出，里民白天在活動中心活動噪音會干擾學生上課，他曾協助限制平日白天不能歌唱跳舞，但雙方仍衝突不斷，今年才終有改變的契機。

林彥甫說，光華國中職員宿舍在今年清空，目前閒置，加上湳雅街與光華街101巷間有適合的閒置空間，兩塊土地面積約260坪，建議將活動中心遷至該處，活化市有地，一舉數得，同時一併打造大湳雅社福大樓，建議設立社區長照中心和公托家園。

市府民政局指出，光華市民活動中心確實長期以來有這樣的困擾，議員提到的閒置空間與用地建議，市府會進行確認，如果適用後續也會努力執行；社會處表示，職員宿舍經過評估必須要拆除重建，後續會有可行性評估。