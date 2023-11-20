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進度超前 桃園車站前排水改善 12月中完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
改善桃園區復興路、火車站前積淹水，水務局進度超前，預計12月15日完工。圖／桃園市水務局提供
改善桃園區復興路、火車站前積淹水，水務局進度超前，預計12月15日完工。圖／桃園市水務局提供

改善桃園市桃園區復興路、火車站前積淹水情況，市府編列3700萬元，在復興路、民權路、大同路往龜山方向，改建長約331公尺、排水斷面1.2平方米的道路側溝，原預計明年3月完工，水務局昨宣布進度超前，全案預計12月15日就會完成，讓通行民眾不用再為涉水煩惱。

桃園區中山路、復興路屬於省道，原本需設置雨水下水道，不過中山路上土地改革館起到復興路，兩側只有寬50公分的側溝，排水量不足，遇到豪大雨容易淹水。

為有效改善桃園車站前站道路側溝尺寸不足問題，市府籌措3700萬辦淹水改善工程，工程分2標案進行，皆今年2月開工，5月完成交通維持計畫及路證等施工前置作業，6月陸續進場施工。

水務局長劉振宇表示，新設的排水箱涵寬200公分、高140公分，可大幅改善排水情形，由於中正路口後段仍為排水側溝，無法容納改善後的箱涵，因此排水箱涵在民權路右轉後，將接大同路到長壽街口附近，最後納入雨水下水道。

水務局表示，此案原定明年3月完工，因工程進度超前，桃園車站前已於本月12日全線開放通車，過往復興路、民權路、大同路淹水的問題已不再發生，目前剩復興路民族路口前40公尺的施工面，可望12月15日前全線完工，市府將持續加強交通疏導，減輕交通問題和市民生活干擾。

桃園 淹水 雨水

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