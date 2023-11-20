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桃園活化公墓用地 擬闢公園、停車場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府活化公墓，首波盤點9處殯葬用地。圖為楊梅富岡集義祠。圖／桃市都發局提供
桃市府活化公墓，首波盤點9處殯葬用地。圖為楊梅富岡集義祠。圖／桃市都發局提供

桃園市有多處已無需用的公墓用地，其中不乏禁葬多年卻遲未遷葬、進行用地變更而任其雜草叢生地段，地方常抱怨荒廢，市府決定加速活化公墓，首波盤點6區9處共37公頃殯葬用地，後續將優先開發大溪第8公墓、龜山第1公墓和平鎮第9公墓，透過綠美化及都市計畫變更程序，開闢公園、規畫停車場、設置聯外道路，達到公墓公園化的目標。

市府統計，全市145處公墓，74處禁葬。都發局長江南志表示，近年民眾殯葬習俗轉為多元環保方式，議員、里長都很關切老舊墓地活化工作，為翻轉公墓鄰避印象，市府首次將公墓活化納入空間會報議程，並盤點桃園9處殯葬用地、面積達37公頃，包含八德、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹和楊梅區，裡頭多處公墓用地自2001年初即禁葬，卻遲未完成遷葬，也無法進行用地變更。

市府上周召開「未來城市空間發展會報」便將公墓活化議題納入議程，未來每3個月會以專案方式邀請民政局、區公所討論，搭配新興區域、既有街區通盤檢討，以符合城市永續規畫。

江南志表示，市府透過空間會報一次檢討多件公墓變更案，目前確認大溪第8公墓提交內政部審議，後續將由大溪區公所和工務局進行公園開闢，龜山第1公墓將由龜山區公所和農業局進行綠美化，平鎮第9公墓也進入實質檢討用地需求的階段。

議員陳雅倫表示，龜山第1公墓2019年起開始遷葬，讓鄰近沒有大型綠地、公園的大山頂地區擁有休閒空間，不過當地綠地還是不夠，盼市府明年先完成第1公墓綠美化，並規畫停車場、設置聯外道路，真正達到公墓公園化的目標。

議員黃敬平指出，他從前市府時代就爭取平鎮第9公墓改建為親子公園和地下停車場，如今該用地雖然早已綠美化完成將近1年，卻全都圍起來，不開放進入，令民眾不解，新市府應該加速都市計畫流程，不要花大錢整地，卻只可遠觀而不可褻玩焉。

公墓 綠美化 議員

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