松線蟲襲擊…2老樹吊點滴 山上水博館全力搶救
台南山上花園水道博物館有11棵老樹被市府農業局列管珍貴老樹，其中有兩棵琉球松近來竟吊起「點滴」，遊客們相當好奇老樹發生什麼事情？館方表示，老樹受病蟲害襲擊，農業局已請專家救治。
發現樹身上綁了不少白色罐子，還有管路延伸到樹身，宛如在打點滴；館方表示，因為琉球松遭病蟲害襲擊，農業局委請專家救治也請遊客經過時不要碰觸，共同守護老樹的健康
山上花園水道博物館擁有不少從日治時期就種植至今的老樹，尤其是位於山仔頂大道的琉球松，1933年當時日本親王伏見宮博義種植，被稱為「親王松」做為鎮館之寶。
不過一個月前工作人員發現，親王松和濱野彌四郎圓環內的2棵琉球松的樹枝末端枯黃，立即回報農業局委託專家診治，發現是遭到松線蟲侵襲，需要立即處理。
館方表示，專樹專家到場後，建議先修剪枯黃的枝節，再投入防治松線蟲藥物。近來民眾發現樹身上綁了不少白色罐子，還有管路延伸到樹身，宛如在打點滴；館方表示，因為琉球松遭病蟲害襲擊，農業局委請專家救治也請遊客經過時不要碰觸，共同守護老樹的健康。
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