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苗栗西湖金城武樹種回去了 不選苦楝種烏桕原因曝光

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。記者范榮達／攝影

苗栗縣西湖鄉重要地標黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所評估烏桕耐風及質地更加緻密，最近改種烏桕，也沒有「苦」字了，地方期待順利長大成為地標。

西湖鄉苗33線在下埔村水頭屋9鄰沿線，黃金一路（又名環鄉小徑）兩旁稻田夾道，尤其成熟時稻穗成熟時，金黃色稻浪美景如畫，1棵樹齡70多歲的苦楝樹獨立路旁，場景類似台東縣的伯朗大道，西湖版的「金城武樹」於10月5日小犬颱風來襲傾倒，鄉公所最近在原地改種烏桕。

縣政府農業處自然生態保育科、西湖鄉公所指出，黃金一路原來的苦楝樹，樹幹已經發根，研判因棲地環境影響根系，苦楝發出求救訊號，後來不敵小犬颱風傾倒，根系也受到傷害，「精挑細選」決定種烏桕，而且樹名沒有「苦」了，給人感覺比較好。

烏桕是台灣原生種，生長速度比較慢，質地相對緻密，黃金一路較為空曠，烏桕抗風性較強，此外，棲地原本的土壤，因為有舊有的苦楝樹根及部分礫石，新植烏桕更換比較肥沃的土壤，並鋪設透水磚，希望烏桕可以好好生長。

地方人士也期待烏桕長大成為新地標，尤其西湖鄉湖東休閒農業區今年11月14日剛獲得苗栗縣第3屆金牌農村殊榮，將代表角逐全國金牌農村選拔賽，休區導入電動輔助自行車，推動低碳農遊，黃金一路等農村景觀，也是吸引遊客一大亮點。

苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。圖／民眾提供
苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。圖／民眾提供
苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。記者范榮達／攝影
苗栗縣西湖鄉黃金一路「金城武樹」苦楝，不敵月前小犬颱風傾倒移除，鄉公所最近改種烏桕。記者范榮達／攝影

小犬颱風 金牌

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