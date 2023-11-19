耗資7.6億提供130戶 竹縣首座社會住宅2027年完工

新竹縣首座社會住宅來了！國家住都中心耗資7億6849萬元，於湖口鄉興建「新湖好室」社會住宅，明天將舉辦開工動土典禮，預計2027年完工，提供130戶社會住宅。未來內部將規畫設置日照中心與托嬰中心等公益設施，創造友善居住環境，附近也有湖口夜市、公有零售市場等，周邊交通便利且生活機能完善。

新竹縣長楊文科指出，近年新竹縣產業蓬勃發展、經濟快速成長，吸引許多青年朋友遷移至新竹縣就業，卻也造成租屋市場供不應求。「新湖好室」社會住宅開工，不僅是新竹縣社會住宅政策的開端，更宣示縣府落實居住正義、改善生活環境的使命。

新竹縣產業發展處指出，「新湖好室」基地位於湖口鄉信義街，僅需步行10分鐘即可抵達湖口火車站，距離國道1號亦僅8分鐘車程，且鄰近新湖國小、湖口市場及愛勢村活動中心，周邊交通便利且生活機能完善。

此外，未來社會住宅內部將規畫設置日照中心與托嬰中心等公益設施，同時通過建築量體退縮留設植栽綠帶與開放空間，為周邊鄰里居民創造一個友善、共享的優質生活環境。

產發處表示，新竹縣目前規畫7處社會住宅預定基地，分別位於竹北市2處、竹東鎮3處及湖口鄉2處，除「新湖好室」預計於2027年完工外，縣府已完成竹東仁愛段基地的先期規畫評估作業，其餘5處基地則由內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估，並由縣府配合辦理都市計畫變更作業，未來新竹縣7處基地預計將提供近2000戶社會住宅。