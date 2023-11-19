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台南水道鎮館老樹「親王松」病蟲害 吊點滴治療

中央社／ 台南19日電

台南山上花園水道博物館園區2棵老樹日前出現枯黃情況，其中1棵是日治時期由日本皇族成員親手種植、被稱為「親王松」的琉球松，檢查發現遭病蟲害，開始「吊點滴」治療。

近日有遊客發現山上花園水道博物館鎮館老樹之一的「親王松」，樹身上綁了不少白色罐子，還有管路延伸，就像在打點滴一般。遊客好奇地向館方人員詢問後，才得知老樹遭病蟲害襲擊，正進行治療。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，館方人員日前巡查時發現，「親王松」與濱野彌四郎圓環內另一棵琉球松出現樹枝末端枯黃情況，由於都是市府列管老樹，隨即向農業局通報，經農業局委託專家診治，確認是遭松材線蟲侵襲，立即展開治療作業。

館方人員表示，山上花園水道博物館園區擁有不少日治時期種植老樹，其中位於山仔頂大道的琉球松，是由當時的日本伏見宮博義親王於1933年視察水道設施時親手種植，當年共種下8棵，至今僅存1棵。

館方人員指出，目前園區共有11棵珍貴老樹由農業局列管，不論是稀有度或樹齡，都是園區重要資產，自開園以來，在農業局協助下維持最完美狀態，也盼讓遊客體會到尊重生命，珍惜老樹的用心。

琉球 博物館 日本

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