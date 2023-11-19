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改善長度相當基隆到台北 竹市完成126條道路巷道路平

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
工務處指出，市府已逐步改善許多路面不平整的路段，包括中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、香山茄苳景觀大道等，在實施路平後，行車安全品質顯著提升，也提升該地區的交通安全。圖／新竹市政府提供
工務處指出，市府已逐步改善許多路面不平整的路段，包括中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、香山茄苳景觀大道等，在實施路平後，行車安全品質顯著提升，也提升該地區的交通安全。圖／新竹市政府提供

新竹市地狹人稠，市府今指出，市長高虹安投入1.6億元推動「安心路平計畫」，目前已完成126條主要道路與鄰里巷道（32條主要道路、94條鄰里巷道）路平工程，總改善面積約20.4公頃，總改善長度24.4公里，大約是從基隆市開車到台北市的距離，希望提供民眾更方便的用路環境。

高虹安說，市府今年推動各項路平相關措施，包括針對路面狀況較差道路辦理改善、加強道路巡查修復頻率、嚴格管控管線單位道路挖掘修復品質、持續優化公共管線資料庫及管線申挖系統，以及逐步建置道路維護管理系統，透過簡易型道路平整度儀（AARI）科學檢測，完整道路基本資料建置，再對養護路段排序篩選，提供快速有效的路面修復機制，讓安心路平計畫推動更為全面。

工務處表示，竹市已建置完成建立路平主題網，預計於明年進行改版作業，未來路平施工時，以夜間施工為主，並提高道路養護預算、控管道路品質。市府已逐步改善許多路面不平整的路段，包括中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、香山茄苳景觀大道等，在實施路平後，行車安全品質顯著提升，也提升該地區的交通安全。

另外，市府今年也修訂《新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例》，包含管線機構於進場施工及施工完成後退場時，應配合至竹市挖掘道路管理系統「路平主題網」填報每日挖掘道路的施工動態資料，除緊急性挖掘的案件外，施工三日前應將挖掘道路地點通知所在里辦公處，管溝回填後14日內，將路面以完整車道範圍修復，期望落實管線單位通知及施工動態可同步即時更新，提升整體運作效能，便利民眾得到即時施工資訊。

工務處說，市府於預定改善的路段沿線，會針對路基不良處特別加強，管線單位若有計畫型的管線汰換、新建房屋有民生管線挖掘需求者，需事先申請許可並在路面鋪設前協調各管線單位統一挖埋完成，將有效大幅減少鋪好又挖的現象，維持道路平整舒適度，減少額外刨挖時程。

為避免人孔蓋造成道路凹凸不平，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋除特殊情況外皆埋入地下，路平改善完成的路面，要求平整度標準差應在2.6公釐以內，且原則3年內不得開挖，以保持施工後的道路品質，延長使用年限，除美化道路提升品質外，也提供當地居民安全、安心、舒適的道路環境。

工務處表示，目前已完成第二階段路平施工作業，完成路段包括牛埔東路、樹下街、大學路81巷、光復路一段光復路二段、寶山路145巷、東南街、富美路、古賢路、石坊街、中光路、中山路、中正路、長和街、田美三街等；第三階段將再規畫約20條路段，預計年底完成，各施作地點將於施工前將於各路口公告。

工務處指出，市府已逐步改善許多路面不平整的路段，包括中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、香山茄苳景觀大道等。圖／新竹市政府提供
工務處指出，市府已逐步改善許多路面不平整的路段，包括中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、香山茄苳景觀大道等。圖／新竹市政府提供

高虹安 新竹

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