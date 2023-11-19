竹市里民活動中心融合國中校園 衝突不間斷 議員盼遷移

新竹市光華市民活動中心位於光華國中校內悅學樓，里民白天在中心活動時，噪音常干擾到學生們上課，時代力量新竹市議員林彥甫先前曾協助開協調會，但雙方仍衝突不斷，無法產生原先長者與學生共融的想像，因此，他建議將活動中心遷移到附近閒置空間，並一併打造大湳雅社福大樓；市府表示，會研擬規畫列入評估。

對此，民政局指出，光華市民活動中心確實長期以來有此困擾，活動中心當初在規畫時把1、2樓當活動中心，但使用上確實有些不便，議員提到的閒置空間與用地建議，市府會進行確認，若適用後續也會努力執行；社會處表示，職員宿舍經評估須拆除重建，後續也會有可行性評估。

林彥甫說，光華國中悅學樓於2018年啟用，1、2樓前半是光華里活動中心、3、5樓是學生的專科教室與展藝廳，當時的構思是希望達到社區共融，新舊融合，使長者與學生在此產生交集與火花，讓學校與社區緊密結合，發揮最大使用效益，不料，這幾年來雙方不但共學不成，甚至衝突頻傳。

林彥甫指出，悅學樓啟用後，里民白天在活動中心活動時，會有噪音干擾到學生上課，前幾年他就曾協助學校與北區區公所開會協調，限制平日白天不能歌唱跳舞，但過去幾年雙方仍衝突不斷，直到今年才終有改變的契機。

林彥甫說，他注意到附近的光華國中職員宿舍在今年清空，目前屬閒置狀態，加上湳雅街與光華街101巷間有適合的閒置空間，兩塊土地面積約260坪，他建議，可將活種中心遷移至該處，如此也能活化市有地，一舉數得。

另外，遷移活動中心的同時，也希望能一併打造大湳雅社福大樓，除在市民活動中心規畫完善的廚房，打造共餐空間外，也建議設立社區長照中心和公托家園，因應高齡化社會需求，也增加公托名額，減輕家長負擔，盡快還給學生安寧，也讓里民也有交流的園地。