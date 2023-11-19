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法國茶葉大賽雙金獎 苗栗「貓裏紅」名揚世界

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市八甲觀光茶園楊敏珠、邱俊魁母子今年一舉拿下「貓裏紅」優質紅茶評鑑特等獎、頭等壹，邱俊魁最近再拿AVPA國際茶葉大賽2金獎。本報資料照片
苗栗市八甲觀光茶園楊敏珠、邱俊魁母子今年一舉拿下「貓裏紅」優質紅茶評鑑特等獎、頭等壹，邱俊魁最近再拿AVPA國際茶葉大賽2金獎。本報資料照片

苗栗市八甲觀光茶園二代邱俊魁參加法國農產品加值協會（AVPA）第6 屆國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」 作品散發濃郁花果香，受到評審的青睞，奪下2座金獎，飄香揚名世界。

AVPA國際茶葉大賽是世界級比賽，邱俊魁去年參加獲得銅獎，今年更上一層樓，拿下2座金獎，AVPA評審團主席Carine Baudry昨天到台灣參與2023台灣國際茶業博覽會頒發證書，農村發展及水土保持署長李鎮洋、苗栗縣政府農業處長陳樹義，及苗栗市農會總幹事謝錦明等人，見證分享榮耀。

苗栗縣茶葉全盛時期種植1200多公頃，後來沒落嚴重縮，復興10年新植加復耕茶園，面積200多公頃，並打出「貓裏紅」品牌，36歲青年邱俊魁10年前返鄉繼承家業，他與母親楊敏珠都是製茶高手，早已是國內賽的常勝軍，這次更是一舉躍上世界舞台。

八甲觀光茶園約4公頃，採草生栽培，不用化肥、除草劑，茶葉苦澀度少、也更甘甜，製出的紅茶有濃郁的花果香，茶園友善環境，還監測到保育類野生動物石虎、食蟹獴等都來了。

李鎮洋說，「貓裏紅」茶菁價格從原來每公斤13元，翻倍至26元，增加茶農收入，也讓茶二代、三代、四代輩出投入茶產業，農村及水保署安排Carine Baudry等人走訪苗栗茶區，有機會接軌歐洲市場。

農村及水保署台中分署長陳榮俊表示，分署產業跨域計畫與茶及飲料作物改良場合作，完成八甲觀光茶園生態友善認證包裝，消費者「不只是喝到茶」，也代表返鄉青年對茶園的疼惜，支持台灣好茶，未來將持續與縣府等單位合作，讓「貓裏紅」紅茶與東方美人茶媲美，成為苗栗地區最具特色茶品。

苗栗市八甲觀光茶園二代邱俊魁（左五）參加法國農產品加值協會國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」奪下2座金獎，昨天獲頒證書。圖／農村發展及水土保持署台中分署提供
苗栗市八甲觀光茶園二代邱俊魁（左五）參加法國農產品加值協會國際茶葉大賽，2支「貓裏紅」奪下2座金獎，昨天獲頒證書。圖／農村發展及水土保持署台中分署提供

茶葉 青年 苗栗縣

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