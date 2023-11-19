竹市人口增加 3所高中將增14班

新竹市外來人口增加，為解決近年國中畢業生人數逐年成長、學生在地就學需求，新竹市長高虹安昨天表示已簽准增班方案，建功、香山與成德3所市立高中普通科自113學年度到115學年度的新生總共會增加14班。

新竹市教育處指出，依據教育部統計處資料，竹竹苗地區高中職未來就學機會有供不應求趨勢，目前轄內3所市立高中近年都滿招，而且還有家長希望學校能釋出就讀名額。

考量新竹市高中學子就學需求及高中增班的急迫性，市府與建功、香山和成德3所市立高中校長溝通後，拍板香山高中113至115學年度每學年增加2班，成德高中每學年增加1班，建功高中113學年先增1班、114至115學年各增2班。

教育處長陳木金表示，今年9月已邀集教育處各科室及竹市三所市立高中成立「高中增班計畫工作圈」，就3所市立高中對增班的期程規畫、特色屬性及可能遭遇困難研議。3校10月中旬提列班級數增列需求計畫於11月核准通過，113學年度起實行。

另外，苗栗縣頭份國中近年也有入學新生爆滿情況，有2到3班必須安排到其他學校就讀，明年適逢龍年出生孩子入學，縣議員盼學校旁邊的「文高二」用地解編擴建校舍，但苗栗縣教育處認為解編案緩不濟急，目前計畫整合鄰近的建國國中資源，將2所學校打造成頭份地區雙指標學校。