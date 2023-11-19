竹縣高鐵橋下道 明年初全線通車

新竹縣竹北市往返新竹科學園區車流眾多，上、下班時段和周末經常塞爆。新竹縣政府規畫高鐵橋下聯絡道延伸至竹科，目前第3期工程已經完成，預計明年初通車，可望緩解壅塞情形，而竹科到高鐵站的車程也將大幅縮短。

縣議員吳旭智表示，目前竹北往來竹科都只能仰賴經國大橋，幾乎每到上下班或周末，新竹市的慈雲路都塞爆，連帶造成新竹縣竹北自強南北路也回堵，甚至從竹北到竹科最慘要塞1小時，期待全線通車改善交通。

新竹縣工務處表示，高鐵橋下聯絡道延伸竹北工程共分3期，第1期興隆路至公道五路已於2015年6月通車，第2期公道五路至中興路也於2019年8月通車，第3期則是竹東鎮中興路銜接竹科園區力行路，部分路段還有自行車道規劃，通車後可望舒緩高鐵新竹站至竹科園區、國道1號竹北至新竹交流道長期壅塞現象，同時串聯大新竹自行車道，帶動地方觀光產業發展。

隨著高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程第3期工程完工後，興隆大橋預計將成為重要幹道，但因興隆大橋僅興建南下線，北上線遲遲無法有具體興建期程，地方盼縣府盡早完成北上線興建，確保此路段不會成為另一個塞車瓶頸路段。

工務處指出，明年將編列預算重啟興隆大橋北上線興建可行性評估，往上游尋找適當的橋梁興建路線，避開原先計畫路線因過於緊鄰高鐵線路橋墩及自來水取水口而無法興建的問題。