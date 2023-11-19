廖雪美 社區發展 推動環教

苗栗縣竹南鎮塭內社區發展協會曾獲衛福部社區發展工作金卓越社區的卓越獎，榮譽脫不開理事長廖雪美，她不僅長年熱心投入，更將協會當作公司經營，聘用4位員工協助社區發展工作，全台罕見。

廖雪美2011年投入協會當志工，運用會計專長替社區服務，生活角色從媳婦、媽媽、志工、理事長到生態講師不斷轉換，也將協會服務內容從常態的關懷據點、C巷弄擴增到生態旅遊、社區解說、餐飲服務、產業及環境教育推廣等，因此社區獲得「卓越獎」肯定。

今年6月，協會成功爭取官義渡公園的廢置安檢所使用權，除了在此成立塭內生態文教館，預計明年再爭取環保署環境教育場域認證，推廣環境教育。

廖雪美表示，把協會當作公司經營，聘人做企劃，承接衛福部、經濟部、勞動部、農業部等中央的專案，最大好處是可以自給自足，不必四處求人討補助，還有盈餘能挹注到關懷據點、C巷弄的老人服務。

廖雪美笑說，剛接社區理事長時，因為輩分低，上台講話都抖到不行，一路走來邊做邊學，但得到長輩們肯定很有成就感。由於明年是理事長任期最後一年，希望後繼有人，繼續帶動社區發展。