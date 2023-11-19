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樂聲呼喚 機捷殷盼第1.5億旅客

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
龍潭愛樂管絃樂團在桃園國際機場演奏望春風等名曲，催生機捷第1億5千萬人次旅客。圖／桃園市府提供
龍潭愛樂管絃樂團在桃園國際機場演奏望春風等名曲，催生機捷第1億5千萬人次旅客。圖／桃園市府提供

機場捷運搭乘人次下月將破1.5億大關，桃園捷運公司昨天在桃園國際機場第二航廈舉辦「四月望雨」三重奏快閃活動，催生機捷第1億5千萬名乘客，不但幸運兒可獲得1年份的基北北桃定期票，前後各5名乘客也收到3個月的定期票，一同分享喜悅。

桃捷公司表示，機場捷運2017年正式營運迄今7年，期間歷經新冠肺炎疫情、邊境管制等因素減班，但國境解封後，今年4月到10月不斷推出提高運量對策，加上1200基北北桃定期票助攻，現在平均日運量破10萬人次，超越疫情前水準。

根據統計，機捷本月15日已累計1億4584萬876人次，以最近的平均日運量推估，預計下個月底或明年1月初將迎來第1億5千萬名旅客。

關於運量提升，桃捷公司也有計畫增班，桃園市政府也向中央提出添購列車訴求。桃捷公司表示，目前中央有意把機捷產權移轉給市府，但市府希望產權移轉之前，中央能先協助添購4輛直達車和11輛普通車，採購金額約90億元，目前這部分還沒得到回應。

機場捷運 桃捷 桃園

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