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桃園原民微型保險 明年全面納保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市政府每年編500萬元為原住民投保微型保險，但納保對象限15歲以上；今年7月，復興區3名原民國中生戲水溺斃，其中2人滿15歲的家庭各領20萬元保險金，另一名未滿15歲學生的家庭全無理賠，引發議員質疑社福政策有漏洞。原民局表示，已規畫明年不分年齡、原民全面納保，正積極洽詢業者承保。

桃園市原住民族微型保險行之有年，意外身故及失能有最高上限20萬元理賠金，另有意外傷害實支實付1萬元醫療理賠，但納保資格限制設籍桃園且年滿15歲的族人；復興區今年7月3名國中生戲水溺斃，市府微型保險僅保障2名年滿15歲的學生，另名學生僅差數月就滿15歲，同樣遭逢不幸，結果兩樣情。

市議員蘇偉恩肯定市府用心照顧原民族群，但認為政策有漏洞，保障不夠全面。他指出，保險法為防範不法份子惡意詐保，原本未開放15歲以下孩童投保，但2020年曾經修法，15歲以下孩童也可投保，只是理賠內容為最高61.5萬元的喪葬費，意即微型保險仍可照顧到所有年齡層；市議員王仙蓮也爭取15歲以下孩童納保，並加強協助低收入戶調高保險金額。

原民局指出，保險法雖然修法通過15歲以下孩童可理賠最高61.5萬元喪葬費，但因各家保險公司對於納保調整作業規範未立刻銜接，加上經費有限，以致過去無保險公司願意承保15歲以下孩童。

原民局表示，明年已規畫原民微型保險不分年齡全部納保，在尋找保險業者時，也會以此為前提簽約。

原民局表示，目前原民微型保險每年預算約500萬元，但不敷使用，每年約有300多萬元的保險費須靠其他經費填補缺口。明年度預算雖提高到550萬元，但依然不夠用，不足部分會比照現行辦法，也會向中央爭取補助。

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