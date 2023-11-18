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桃園清潔隊遭「咆哮女」扔便當盒砸臉 環保局長震怒：告到底
桃園市環保局姜姓清潔隊員昨天晚上在觀音區收垃圾，因勸阻男子追車丟垃圾危險行為，遭對方持棍毆打。無獨有偶，李姓清潔隊員也在大溪遇到不講理的女性，還被對方拿垃圾砸臉，輕蔑汙辱意味濃厚；環保局強調清潔隊員工作辛苦，不容汙衊挑釁，已對持棍攻擊和丟垃圾的2名男女提告，絕對追究到底，替隊員討回公道。
環保局指出，姜員昨天下午5時在觀音區收垃圾，途中看到1名男子一手騎機車、一手拎垃圾追垃圾車，好意下車制止追垃圾車的危險行為，未料對方惱羞成怒，持棍毆打姜員，造成姜員身上多處紅腫瘀傷，幸治療後無礙，目前返家休養。
另外，李員昨天晚上7時在大溪收垃圾發現1名女子未做分類，因退回垃圾請對方重新分類，引發對方不滿，不但霸佔清潔隊員工作平台大聲咆哮，還拿準備丟掉的便當餐盒往李員臉上砸，雖然沒有成傷，但行為極具汙辱。
針對2起事件，環保局已報警提告傷害及侮辱公務員等罪。局長陳世偉也強烈譴責暴力，強調絕不容忍清潔隊員受任何言語侮辱或肢體挑釁攻擊，如果民眾逾越紅線，絕對依法追究到底不寬貸。
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