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桃園清潔隊遭「咆哮女」扔便當盒砸臉 環保局長震怒：告到底

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桃園清潔隊遭「咆哮女」扔便當盒砸臉 環保局長震怒：告到底

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市清潔隊員昨天晚上收垃圾時遇不理性民眾持棍攻擊及便當盒砸臉，環保局長陳世偉嚴正譴責暴力，強調會依法追究到底。圖／桃園市環保局提供
桃園市清潔隊員昨天晚上收垃圾時遇不理性民眾持棍攻擊及便當盒砸臉，環保局長陳世偉嚴正譴責暴力，強調會依法追究到底。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局姜姓清潔隊員昨天晚上在觀音區收垃圾，因勸阻男子追車丟垃圾危險行為，遭對方持棍毆打。無獨有偶，李姓清潔隊員也在大溪遇到不講理的女性，還被對方拿垃圾砸臉，輕蔑汙辱意味濃厚；環保局強調清潔隊員工作辛苦，不容汙衊挑釁，已對持棍攻擊和丟垃圾的2名男女提告，絕對追究到底，替隊員討回公道。

環保局指出，姜員昨天下午5時在觀音區收垃圾，途中看到1名男子一手騎機車、一手拎垃圾追垃圾車，好意下車制止追垃圾車的危險行為，未料對方惱羞成怒，持棍毆打姜員，造成姜員身上多處紅腫瘀傷，幸治療後無礙，目前返家休養。

另外，李員昨天晚上7時在大溪收垃圾發現1名女子未做分類，因退回垃圾請對方重新分類，引發對方不滿，不但霸佔清潔隊員工作平台大聲咆哮，還拿準備丟掉的便當餐盒往李員臉上砸，雖然沒有成傷，但行為極具汙辱。

針對2起事件，環保局已報警提告傷害及侮辱公務員等罪。局長陳世偉也強烈譴責暴力，強調絕不容忍清潔隊員受任何言語侮辱或肢體挑釁攻擊，如果民眾逾越紅線，絕對依法追究到底不寬貸。

桃園市清潔隊員昨天晚上收垃圾時遇不理性民眾持棍攻擊及便當盒砸臉，環保局長陳世偉嚴正譴責暴力，強調會依法追究到底。圖／桃園市環保局提供
桃園市清潔隊員昨天晚上收垃圾時遇不理性民眾持棍攻擊及便當盒砸臉，環保局長陳世偉嚴正譴責暴力，強調會依法追究到底。圖／桃園市環保局提供

垃圾車 桃園 便當

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