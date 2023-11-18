中部8縣市無人機同步 「天羅地網」查獲4件露天燃燒
台中市政府環保局透過「中部空汙治理專案辦公室」，邀中部8縣市同步啟動無人機聯合稽查露天燃燒專案，共查獲4處燃燒行為，依法告發。另搭配陸面AI智慧判煙系統，陸空布下天羅地網防堵空汙季露燃行為。
環保局說明，秋冬季屬空汙好發季節，中部地區位在中央山脈背風側，受地形及氣候影響，容易形成背風渦漩導致汙染物累積，又是稻米收割季節，透過「中部空汙治理專案辦公室」邀集新竹縣市、苗栗、彰化、南投、雲林及嘉義市，11月16日同步啟動無人機，稽查露天燃燒事件，避免空汙季雪上加霜。
環保局指出，8縣市共出動28名人力、10架無人機，巡查約1480公頃稻作收割或燃燒好發地區，涵蓋面積約等同22座中央公園，共發現4處燃燒行為，將依法告發處分。
環保局長陳宏益說，台中市除了有無人機「空軍部隊」升空巡查還有「地面部隊」透過AI智慧判煙系統同步監控，並擴大巡弋轄內露天燃燒行為，共查獲4件，台中市今年共查獲174件露天燃燒。
陳宏益表示，農業廢棄物焚燒處理是過時且汙染空氣的錯誤行為，目前作法包含使用益菌肥，除提高稻稈的腐熟效率，也可增加土壤肥力促進作物生長。另環保局也推出「小農機具免費到府」助攻，向民眾推廣就地「粉碎、翻耕、再利用」觀念及多元環保替代措施，希望採自然有機耕種工法。
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