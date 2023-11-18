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新竹城市馬拉松明天樹林頭公園起跑 交通管制措施看這

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2023新竹城市馬拉松路線圖。圖／竹市府提供
2023新竹城市馬拉松路線圖。圖／竹市府提供

2023新竹城市馬拉松將於明天（19日）上午6點在樹林頭公園起跑，除了分四組參賽，還有今年首度規畫的「超半馬團體賽」。為讓活動圓滿順暢，市府從今天起祭出交通管制措施，明天早上市區部分道路將分路段、分時段交通路線管制，籲請用路人注意相關管制資訊、提前改道，確保用路權益。

新竹城市馬拉松共有42K全馬組、22K超半馬組、11K健康樂跑組與高級中學競賽組、3.5K親子休閒組與中小學競賽組，市長高虹安將於明天凌晨5點半到場參與、見證賽事開跑。賽事從樹林頭公園起跑，沿途可飽覽南寮漁港、國際風箏賽場、海天一線、17公里海岸線與市區舊城風光。

市府指出，今天早上9點到中午12點會先將東大路二段（鐵道路二段至境福街）雙向機慢車道封閉。明天全新竹市會有65個路段交通管制，包含東大路二段（鐵道路二段至吉羊路）雙向封閉、武陵路（大雅路至東大路二段）南向車道管制車輛通行、公道五路四段（武陵路至金雅西街）西向車道封閉等。

還有吉羊路、中正路、境福街、中山路、北門街、東門街、復興路、林森路、中華路二段、東門圓環、中央路、民生路、三民路、民族路、東大陸橋、東大路一段、食品路、東山街、學府路、光復路二段與忠孝路等部分路段也有交通管制通行。

南寮地區則有南寮大道、榮濱路、新港路、環保運動公園步道、海岸線自行車道、海埔路183巷、海濱路、天府路二段、南寮街部分路段管制，新竹港區第一與第二停車場也有出場管制。

此外，因應馬拉松活動多條公車路線停駛、取消靠站或改道，包含藍1區、2路、藍線、藍15區、10、11、11甲、27、世博3號、世博5號、綠線、52、53路、182路、5602、5603等都有影響。詳情可上新竹城市馬拉松官方粉絲專頁https://www.facebook.com/runners105/

2023新竹城市馬拉松道路交通管制時段及範圍。圖／竹市府提供
2023新竹城市馬拉松道路交通管制時段及範圍。圖／竹市府提供

馬拉松 新竹

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