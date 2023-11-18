助聽器+聽筒擴音器 助警衛守崗位

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊專門協助身障者、中高齡者等服務對象克服工作障礙。近日團隊出任務協助1名擔任國小警衛的58歲李先生解決工作困擾，因他聽力衰退，接校內及家長電話時常聽不清楚，經團隊協助配戴助聽器及搭配聽筒擴音器後，終於重拾工作自信心。

「不好意思，您說什麼？麻煩再說一次」，李先生約從50歲開始出現聽力衰退，因時常要與老師、家長、學生等對象交談，也要對周遭環境保持警覺，卻常因聽覺退化及環境吵雜聲干擾，聽不清楚談話及接聽電話的內容，只好請對方重複發話而產生誤會，讓他相當沮喪。

在桃園市肢體傷殘協進會就服員協助下，李先生轉介至中高齡者職務再設計團隊。經評估，李先生的聽力檢查結果為雙耳落於正常至中度感音型聽損，應介入聽覺相關輔具，之後鏈結桃園市助聽器銀行資源，並陪同他試戴、挑選合適的助聽器，再回到工作場域試用評估。

除了助聽器外，團隊也協助加裝聽筒擴音器，李先生開心表示，聽得更清晰了，感謝分署的幫助讓他能夠繼續在職場上展現價值。

桃竹苗分署長林淑媛表示，職務再設計團隊主要協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙，服務過程提供的諮詢、評估等服務完全免費，每人每年政府補助最高10萬元。