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關埔國小體育館 家長嘆6年盼不到

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市關埔國小因景觀與體育館三期工程遲未標出，家長頗有怨言。圖／市議員蔡惠婷提供
新竹市關埔國小因景觀與體育館三期工程遲未標出，家長頗有怨言。圖／市議員蔡惠婷提供

新竹市關埔國小三期工程的體育館與景觀工程從去年迄今流標11次，不少家長感嘆孩子從小一念到小六，迄今盼不到體育館或操場。東區市議員宋品瑩、張祖琰昨天接力質詢關切此事，要求市府積極檢討標案，也應研議是否將體育館改為操場，讓孩子盡快能有個完整的校園。

市府工務處長曾嘉文答詢表示，已檢討將景觀工程獨立招標，今年底前有信心發包出去，三期體育館工程已有檢討工項與單價，後續朝減量方向，也會跟教育處、設計師共同討論是否改作操場。

「關埔國小學生小一到小六都要畢業了，沒有體育館或操場使用。」宋品瑩說，家長對此事迭有怨言，她也很不解三期工程近三次招標金額從3億1908萬元到3億1900萬元，市府到底檢討了什麼？

張祖琰也提到，有家長後悔讓孩子念關埔國小，快畢業了還看不到體育館，景觀工程也沒有做，市府應要強化檢討，關埔國小地下停車場上浮問題還得辦理抗浮工程，這1600萬元誰該要出？

曾嘉文說明，已辦理招標的景觀工程將以綠帶、綠地縫合校舍之間的空間，屆時會做好平整與排水，讓學生能有個安全活動、遊憩的綠地環境。地下停車場抗浮工程正由教育處辦理相關標案，由第三方鑑定釐清處理權責。

體育 停車場 設計師

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