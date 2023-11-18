原民托教補助遭刪 議員籲竹縣府補足

新竹縣原民議員林秉君昨天質詢指出，「0到6歲國家養」政策上路後，原住民幼童托教補助遭中央刪除，造成原民學童就讀幼兒園每學期少了萬元補助，直批此種齊頭式平等「根本不公平」，反讓原民學童權益變相縮水，呼籲地方政府補足差額，縣長楊文科當場允諾研議並展開統計調查。

林秉君在議會質詢時表示，過去原民會都會提供原住民幼童托教補助，每年向家長收取戶口名簿統整資料，就讀公立幼兒園每學期補助8500元，私立幼兒園補助1萬元，減輕原民家長負擔，但自從0到6歲國家養政策上路後，這項補助卻遭直接刪除。

0到6歲國家養政策重點採每月發放育兒津貼，不過林秉君認為「如此的齊頭式平等對於原民家長來說並不公平」，因為補助比照漢人後，原民權益等同變相縮水，新竹縣不少原民家長面臨公立幼兒園員額不足或公托地點較遠，只能選擇昂貴的私幼。

林秉君認為，現在上學並非完全免費，希望在受影響人數不多、不致影響縣庫財政負擔的情況下，能由縣府先補足差額，減輕原民家長送孩子上幼兒園的重擔。

楊文科表示，原住民學童的就學補助差額，會由教育局研議，統計相關受影響人數，並慎重考量是否由地方政府補足差額，避免原住民學童的權益受損。