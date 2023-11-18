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航空城拆遷補償 議員批人治評點

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市議員游吾和（左）昨天強力要求調升航空城開發計畫的拆遷補償評點，市長張善政（左二）帶著地政、工務、法務局長上前溝通。記者鄭國樑／攝影
桃園市議員游吾和（左）昨天強力要求調升航空城開發計畫的拆遷補償評點，市長張善政（左二）帶著地政、工務、法務局長上前溝通。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城開發計畫的拆遷補償備受爭議，市議員游吾和昨天總質詢再砲轟從縣府到升直轄市以來都是「人治調整」評點，不如鄰近的新北市依法調整又有一定的計算公式；這些年物價飆漲，導致航空城有些拆遷戶少領上百萬元補償費，嚴重衝擊權益，被逼得走上街頭抗爭。

桃市府工務局說明，桃園升格前評點以8.4元為基數，改制後邀集建築師公會等研商，2016年發布桃園市興辦公共工程建築改良物拆遷補償標準，當時評點值10.1元，2019年修正為12.1元、2020年12.2元與2023年14.8元都是依規定調整；航空城地上物於2021年7月12日公告區段徵收，評點單價12.2元計算，符合法制。

不過，游吾和仍批評市府是「人調」的做法，不只航空城的拆遷戶權益受損，其他適用評點的公共工程像捷運、道路等工程拆遷戶，都會碰到一樣不公不義的補償問題。

游吾和提到，他前晚與立委黃世杰和交通部、市府官員開會討論航空城拆遷戶權益問題，民航局官員當場已有表態，等市府新增加補償等計畫送到行政院專案小組後，會盡力配合。

市長張善政曾在10月31日提出安置住宅會降價等5點新的補償承諾，游吾和也認為，到現在半個多月了，都沒有明確數字和實施期程。從拆遷補償計算公式和前市府做的承諾來看，他要求安置住宅就是每坪16萬元，不是17至19萬元，更不是市府自己說的20至22萬元。

游吾和質詢時強調，如果市府在12月1日前，對於相關訴求沒有明確答覆，拆遷戶12月24日會到桃園國際機場抗議。市府會後表示5項承諾目前在精算中，將連同游吾和的來文以書面詳細答覆。

航空城 桃園

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