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張善政5承諾航空城搬遷戶 「最後不會讓大家失望」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園航空城地方促進會第5屆第1次擴大會員大會暨桃園航空城論壇活動，今晚舉行，桃園市長張善政（左4）10月底對遷戶所提的5項承諾，他說目前正在精算安置住宅價格調降及安置街廓補償調高，「最後不會讓大家失望，請大家放心」。記者翁唯真／攝影
桃園航空城地方促進會第5屆第1次擴大會員大會暨桃園航空城論壇活動，今晚舉行，桃園市長張善政（左4）10月底對遷戶所提的5項承諾，他說目前正在精算安置住宅價格調降及安置街廓補償調高，「最後不會讓大家失望，請大家放心」。記者翁唯真／攝影

桃園航空城地方促進會第5屆第1次擴大會員大會暨桃園航空城論壇活動今晚舉行，桃園市長張善政10月底對遷戶所提的5項承諾，他說，目前正在精算安置住宅價格調降及安置街廓補償調高，「最後不會讓大家失望，請大家放心」。

張善政表示，恭喜促進會新任理事長、大園區菓林里長陳錫達，也感謝前任理事長、後厝里長林有財過去任內幫航空城的鄉親爭取很多福利。航空城從以前規畫到開工，到現在其實已經講了多年，大園鄉親都一路支持非常辛苦。

張善政說，10月31日鄉親到市府前面陳情，給了5個承諾，這5個承諾過要感謝里長、林有財、市議員涂權吉及徐其萬等，他們幾位花很多力氣說明航空城過去歷史，可是給鄉親的回饋卻因為大環境物價上漲等減少，要趕快把這個差距補起來。

張善政表示，今天大家來開會，過幾年能順利搬入航空城安置街廓或安置住宅，許多人真的花了很多心思，把大家意見彙集跟市府溝通，現在只剩最後一哩路還在努力，目前正在精算安置住宅價格調降及安置街廓價錢調高，會努力朝大家希望邁進，「最後不會讓大家失望，請大家放心」。

陳錫達說，12年前促進會成立，目的就是要加速航空城的開發，這些年排除許多障礙，近來3次陳抗促進會也有投入，對於張善政也給出5大承諾，希望能確實落實，只要安置住宅價格下調、安置街廓補助加碼，只要菓林里能蓋得回去、買得回去，其他里應該都沒問題。

陳錫達表示，航空城不只有拆遷補償問題，未來還有建蔽率和容積率不公平、配地、限高要適度放寬等狀況要改善，促進會會持續向市府反映。

航空城 張善政 桃園

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