記取教訓！桃園今舉行飛機失事、工廠失火演練

為提升空難緊急應變能力，桃園市政府與桃園國際機場股分有限公司，今下午在桃園機場捷運A20興南站旁停車場演練飛機失事，桃園市長張善政表示，飛航安全一直以來都是社會大眾所關心的重點，政府部門也一直督促民航業者務必落實飛安工作，場外空難的不可控情境多變，尤其國際機場座落於桃園，是場外空難發生的高風險區域，因此平時的災害搶救處理演習更顯重要，唯有做好災害演練，才能預防萬一。

這次演練由交通局主辦，著重於市府團隊與軍方、機場公司、民間團體等不同單位橫向聯繫，建立空難事故應變機制，演練從消防隊接獲通報開始，緊急出動抵達現場，針對消防搶救、旅客逃生、現場警戒交通管制、大量傷患檢傷分級後送、罹難者安置、旅客財遺物搜索、現場善後及清理、民間慈善團體安撫傷患及機場公司與航空公司對空難應變作為等項目演練。

張善政表示，本次演練過程相當專業且逼真，相信在演練之前，所有參演人員勢必花了許多時間了解整個空難的救災過程，並憑藉著過去多年經驗與專業知識來擬定相關SOP，再加上所有參演人員彼此間的充分合作，才能使本次的演練工作順利完成。

桃園消防第四大隊頂分隊今結合轄內傳統金屬加工廠鑫技精密公司模擬火災搶救演練，鑫技精密公司為4層樓鐵皮廠區，內部存在許多危險因子，其存貨區堆放複雜以致入內搶救不易，廠區內有許多高壓電線，若發生火警對於搶救人員風險極大，外部緊鄰亨通機械公司，一旦延燒後果不容樂見。

圳頂分隊說，本次演練項目包含兵棋推演及實兵演練2部分，兵棋推演可模擬災情的發生並藉由假想狀況的討論，以強化場所及消防人員危機處理的應變能力。另方面藉由實兵演練發現不足處檢討改進，以提升特定區域公共安全。