齊頭式平等不公平…原民學童少補助 議員籲竹縣府補足就學差額

0到6歲國家養政策上路後，原住民幼童托教補助遭中央刪除，造成原民學童就讀幼兒園每學期少了萬元補助，新竹縣原民議員林秉君今天就在新竹縣議會質詢時批評此種齊頭式平等「根本不公平」，反讓原民學童權益變相縮水，呼籲地方政府能補足差額，縣長楊文科當場允諾研議並展開統計調查。

楊文科表示，原民學童的就學補助差額會交由新竹縣教育局研議，並統計相關受影響人數，新竹縣府會慎重考量是否由地方政府補足差額，避免原住民學童權益受損，同時針對原住民族母語課程師資不足問題，也會請教育局研究解決辦法。

林秉君在議會質詢時表示，過去原民會都會提供原住民幼童托教補助，每年會向家長收取戶口名簿統整資料，就讀公立幼兒園每學期就補助8500元，私立幼兒園更補助10000元，減輕原民家長負擔，但自從0到6歲國家養政策上路後，這項補助卻遭直接刪除。

0到6歲國家養政策提供每月育兒津貼，並持續增加平價公幼、準公幼服務量能，不過林秉君認為，如此的齊頭式平等對於原民家長來說並不公平，因為補助比照漢人後，原民權益等同變相縮水，但同時新竹縣又有不少原民家長面臨公立幼兒園員額不足，或無法就近送孩子進便宜的公幼，只能選擇昂貴的私幼，學費上負擔沉重。

林秉君指出，現在的政策並非上學完全免費，因此希望新竹縣府能夠承擔起照顧少數族群的責任，在受影響人數不多、不致影響縣庫財政負擔的情況下，能由縣府先補足差額，減輕原民家長送孩子上幼兒園的重擔。

林秉君還提到，現在的母語教育對原住民仍不友善，不少原民親子都面臨在學校想學母語時，卻被學校告知沒有族語師資，只能被迫從閩客語中選擇，建議新竹縣教育局應統一作法，各校若有學生有學習原民族語需求時，不一定要採教師實體授課，可採取線上教學，讓原民孩童也能獲得良好教育資源。