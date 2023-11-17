「班班有大屏」具資安風險？竹市府：已完成第三方公證無疑

民進黨新竹市議員曾資程日前在議會關心班班有大屏計畫與教學軟體使用恐有資安風險，新竹市府近期清查大屏使用情形，及要求廠商說明，並全面宣導教學資安意識，市府今天表示，廠商已經第三方公證單位實地檢測，符合我國政府採購法的相關資安規定。

新竹市政府教育處表示，該廠商（ViewSonic，優派國際股份有限公司）今天透過律師事務所出具聲明書，強調優派公司旗下軟體vCast金鑰指向網址，其IP位置位於優派公司美國總部，均經第三方公證單位實地檢測，結果可稽，完全符合我國政府採購法治的相關資安規定。

教育處表示，該聲明指優派公司恪遵與我國資安法令及契約約定，而所謂內建應用程式存有資安疑慮一事，EShare程式編碼與優派公司vCast應用程式無關，並非優派公司的產品，亦未經優派公司安裝於所提供的觸控式螢幕中；由該非屬優派公司產品之EShare再導引出的檔案資訊歷程更不存在於vCast應用軟體中，遑論與中國IP位置有任何連結。

教育處強調，各級學校所使用的教學軟體，皆依照教育部數位學習精進方案的教學軟體建議來採購，採購軟體屬於教育部審核通過且推薦軟體。竹市大屏計畫秉持資安至上原則，日後亦會加強把關，持續落實智慧教育的願景。