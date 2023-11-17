苗栗音樂佳餚節12月8日起一連三天推出 邀遊客嗨翻山城
苗栗縣年度音樂、美食盛會「苗栗音樂佳餚節」12月8日起一連三天在竹南運動公園登場，安排搖滾之夜、音樂晚會及各鄉鎮美食攤位，期盼讓各地遊客一起「嗨翻山城」，縣長鍾東錦希望持續以大型活動結合觀光、旅宿業，合力帶動苗栗朝「觀光大縣」目標發展。
鍾東錦指出，縣府攜手苗栗縣觀光協會聯合打造的苗栗音樂佳餚節今年已邁入第6年，活動現場除了有18鄉鎮市的特色美食、農特產品及青創好物，並邀藝人歌手連續兩晚演出，以「魅栗山城」為主題，將苗栗的好吃、好玩、好聲音分享給全國親朋好友。
苗栗縣文化觀光局表示，今年音樂佳餚節分兩大主題，12月8日「HIGH翻！搖滾栗之夜」由搖滾系小男孩樂團熱力開唱，還有客家歌手羅文裕、迷幻系雙人組原子邦妮、唱出破千萬神曲的陳華及甜嗓歌姬黃妃演出；9日「浪漫山城！魅栗之夜」以靈魂歌姬家家壓軸，包括知名樂團旺福、鄭心慈、客家金曲歌手米莎、陳忻玥等歌手將為山城浪漫獻唱，歡迎全國朋友到苗栗品嘗在地特色美食，參與音樂饗宴；音樂佳餚節3天活動不停歇，除晚上演唱會，9、10日上午時段也規畫舞台表演，包括親子唱跳秀、魔術氣球及在地青年音樂表演等。
縣府上午為音樂佳餚節行銷，會場有大湖農會、泰安鄉產銷班、泰安溫泉區觀光發展協會、雙峰草堂、湯之島虎山溫泉會館、王記鑫魚丸、騎樓下無名炒米粉、MIKA雞蛋糕安排美食品嘗，並邀歌手陳華演出「和你一起看五月的晚霞」，讓大家提前感受音樂佳餚節的熱情氛圍；相關資訊可上Fb搜尋「苗栗音樂佳餚節」、「貓裏藝文」粉絲專頁或至苗栗縣文觀局網站查詢。
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