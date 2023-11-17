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聽力退化工作阻 客製化助聽器搭配聽筒擴音器助警衛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協助李先生配戴助聽器並搭配聽筒擴音器。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協助李先生配戴助聽器並搭配聽筒擴音器。圖／勞發署桃竹苗分署提供

台灣將邁入超高齡社會，為減緩中高齡者及高齡者因年齡增長而產生的工作負擔，勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙。58歲李先生目前擔任桃園快樂國小警衛，不過因聽力衰退，接校內及家長電話時常聽不清造成困擾，經職務再設計團協助配戴助聽器及搭配聽筒擴音器後，讓他重拾工作自信心。

「不好意思，您說什麼？麻煩再說一次」，李先生約從50歲開始出現聽力衰退情形，因工作需求時常要與老師、家長、學生等對象溝通交談，也要對周遭環境狀況保持警覺，卻因為聽覺退化及環境吵雜聲干擾，而聽不清楚訪客、家長等人說話，及接聽電話的內容，往往需要請對方重複發話而產生誤會，這讓他感到相當沮喪。

在桃園市肢體傷殘協進會就服員的協助下，李先生轉介至中高齡者職務再設計團隊。桃竹苗分署長林淑媛表示，職務再設計團隊主要協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙，提升工作效率、穩定就業，並促進職場平等，服務過程中所提供的諮詢、評估等服務完全免費，且每人每年政府補助最高10萬元。

經評估發現，李先生的聽力檢查結果為雙耳落於正常至中度感音型聽損，應介入聽覺相關輔具才能有效解決工作困難。職務再設計團隊與桃園市助聽器銀行連結，提供聽覺專業諮詢外，並陪同他試戴、挑選合適的助聽器，再回到工作場域試用評估。

除助聽器外，為解決接聽電話的需求，建議再搭配聽筒擴音器使用，讓他聽得更清晰，透過這2項輔具雙管齊下，協助他提升工作上的溝通效能，不再被周遭的環境聲音干擾。李先生開心表示，感謝分署的幫助讓他能夠繼續在職場上展現價值。

勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協調助聽器銀行聽力師協助李先生（左）操作助聽器。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協調助聽器銀行聽力師協助李先生（左）操作助聽器。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊將聽筒擴音器適度放大音量，輔助李先生順利溝通。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊將聽筒擴音器適度放大音量，輔助李先生順利溝通。圖／勞發署桃竹苗分署提供

高齡者

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