聽力退化工作阻 客製化助聽器搭配聽筒擴音器助警衛

台灣將邁入超高齡社會，為減緩中高齡者及高齡者因年齡增長而產生的工作負擔，勞動部勞動發展署桃竹苗分署的職務再設計團隊，協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙。58歲李先生目前擔任桃園快樂國小警衛，不過因聽力衰退，接校內及家長電話時常聽不清造成困擾，經職務再設計團協助配戴助聽器及搭配聽筒擴音器後，讓他重拾工作自信心。

「不好意思，您說什麼？麻煩再說一次」，李先生約從50歲開始出現聽力衰退情形，因工作需求時常要與老師、家長、學生等對象溝通交談，也要對周遭環境狀況保持警覺，卻因為聽覺退化及環境吵雜聲干擾，而聽不清楚訪客、家長等人說話，及接聽電話的內容，往往需要請對方重複發話而產生誤會，這讓他感到相當沮喪。

在桃園市肢體傷殘協進會就服員的協助下，李先生轉介至中高齡者職務再設計團隊。桃竹苗分署長林淑媛表示，職務再設計團隊主要協助身心障礙者、中高齡者等服務對象克服工作障礙，提升工作效率、穩定就業，並促進職場平等，服務過程中所提供的諮詢、評估等服務完全免費，且每人每年政府補助最高10萬元。

經評估發現，李先生的聽力檢查結果為雙耳落於正常至中度感音型聽損，應介入聽覺相關輔具才能有效解決工作困難。職務再設計團隊與桃園市助聽器銀行連結，提供聽覺專業諮詢外，並陪同他試戴、挑選合適的助聽器，再回到工作場域試用評估。