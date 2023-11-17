年幼家貧撿零食空袋聞味道 桃園餐廳老闆發願照顧弱勢
桃園市餐飲業者陳致利幼時家境貧困，每當其他小孩開心吃零食，他只能默默在旁等待對方吃完，然後撿起對方隨手丟掉的包裝紙，想像零食的的味道，但因吃不到，心裡始終有遺憾。如今事業小有所成的他，耶誕前夕與同業何宗學、林弘濱合作，透過副議長李曉鐘前線送愛心餐券，讓清寒學生也能透過美食感受過節氣氛。
陳致利在桃園市桃園區經營「咖樂聚」餐廳，一直致力公益，5年做過10多場捐贈一日所得、免費招待清寒家庭等活動，今年耶誕前夕，因緣際會與「蒔泰」餐廳老闆林弘濱、「泰美好」餐廳老闆何宗學聊起耶誕公益活動想法，獲林、何2人認同響應，3人共準備500張、價值300元的餐券，分送給桃園清寒學生；李曉鐘因為是餐廳常客，得知消息，也主動幫忙牽線教育局。
李曉鐘自曝兒時家境貧困，在家扶基金會資助下才成長茁壯，因此只要是對弱勢家庭有幫助的公益行動，他不遺餘力，也希望3家餐廳業者的善心能拋磚引玉，吸引更多企業社團投身公益，照顧弱勢。
桃園市教育局今天在市議會舉辦餐券捐贈儀式，市長張善政親自出席，且彎腰鞠躬感謝陳致利3人熱心公益。張善政表示，3位餐廳老闆都是小本經營的餐廳，在能力有限的情況下，仍然願意幫助社會弱勢，心裡著實感動。
教育局進一步補充，為持續照顧弱勢學童，桃園市有「無力支付午餐費捐款專戶」募集各界愛心捐款，希望大家發揮愛心，讓弱勢學童也能感受溫情關懷。捐款帳戶：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明「午餐捐款專戶」。
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