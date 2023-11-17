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年幼家貧撿零食空袋聞味道 桃園餐廳老闆發願照顧弱勢

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園餐廳業者陳致利（前排右3）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應，透過副議長李曉鐘（前排左3）牽線，今天將採取交給市府，市長張善政（前排左4）也親自出席肯定感謝。記者陳俊智／攝影
桃園餐廳業者陳致利（前排右3）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應，透過副議長李曉鐘（前排左3）牽線，今天將採取交給市府，市長張善政（前排左4）也親自出席肯定感謝。記者陳俊智／攝影

桃園市餐飲業者陳致利幼時家境貧困，每當其他小孩開心吃零食，他只能默默在旁等待對方吃完，然後撿起對方隨手丟掉的包裝紙，想像零食的的味道，但因吃不到，心裡始終有遺憾。如今事業小有所成的他，耶誕前夕與同業何宗學、林弘濱合作，透過副議長李曉鐘前線送愛心餐券，讓清寒學生也能透過美食感受過節氣氛。

陳致利在桃園市桃園區經營「咖樂聚」餐廳，一直致力公益，5年做過10多場捐贈一日所得、免費招待清寒家庭等活動，今年耶誕前夕，因緣際會與「蒔泰」餐廳老闆林弘濱、「泰美好」餐廳老闆何宗學聊起耶誕公益活動想法，獲林、何2人認同響應，3人共準備500張、價值300元的餐券，分送給桃園清寒學生；李曉鐘因為是餐廳常客，得知消息，也主動幫忙牽線教育局。

李曉鐘自曝兒時家境貧困，在家扶基金會資助下才成長茁壯，因此只要是對弱勢家庭有幫助的公益行動，他不遺餘力，也希望3家餐廳業者的善心能拋磚引玉，吸引更多企業社團投身公益，照顧弱勢。

桃園市教育局今天在市議會舉辦餐券捐贈儀式，市長張善政親自出席，且彎腰鞠躬感謝陳致利3人熱心公益。張善政表示，3位餐廳老闆都是小本經營的餐廳，在能力有限的情況下，仍然願意幫助社會弱勢，心裡著實感動。

教育局進一步補充，為持續照顧弱勢學童，桃園市有「無力支付午餐費捐款專戶」募集各界愛心捐款，希望大家發揮愛心，讓弱勢學童也能感受溫情關懷。捐款帳戶：台灣銀行桃園分行，帳號「026-038-00001-1」，捐款戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時，請註明「午餐捐款專戶」。

桃園餐廳業者陳致利（中）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應。記者陳俊智／攝影
桃園餐廳業者陳致利（中）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應。記者陳俊智／攝影
桃園餐廳業者陳致利（右3）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應，透過副議長李曉鐘（左3）牽線，今天將採取交給市府，市長張善政（左2）也親自出席肯定感謝。記者陳俊智／攝影
桃園餐廳業者陳致利（右3）在耶誕前夕致贈餐券，讓弱勢學童也能吃好料，感受過節氣氛，發想獲同業林弘濱、何宗學認同響應，透過副議長李曉鐘（左3）牽線，今天將採取交給市府，市長張善政（左2）也親自出席肯定感謝。記者陳俊智／攝影

桃園 捐款 弱勢家庭 餐廳 愛心餐

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