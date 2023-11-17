綠批高虹安花百萬租豪車 竹市府：合法合規勿雙標

新竹市長高虹安的座車昨又成為議會質詢焦點，民進黨團質疑編列每年花114萬元租賃市價315萬元的TOYOTA ALPHARD，增加公帑3倍支出，4年預算比買新車還貴；市府回應，依中央規定合法編列預算，行政院前院長賴清德2019年也用同款座車，民進黨勿雙重標準。

民進黨議員楊玲宜昨質疑，高虹安為滿足自己坐豪車的欲望，不坐原有平價的市長座車PREVIA，改用ALPHARD，市價315萬元，但1年卻要花租金114萬，3年租金即可購買全新車款，4年就要456萬，增加公帑3倍支出，比買新車還貴，且每月花9.5萬租賃，比首長官舍租金每月8萬還高。

議員陳建名也認為，行政處提交高虹安座車租賃計畫為「非全時」租賃，預算科目為防汛與禮賓公務使用，倘若一直放在市府停車場不就是「全時租賃」，自相矛盾，主計處應監督租賃契約，符合目的及使用時數才能核銷，別讓市府基層公務人員成為高虹安想坐豪車的橡皮圖章。

市府行政處回應，前市長林智堅座車使用消防局災防預算採購的特種車輛，為免除疑慮，已移撥回歸消防局；為了不犯過去相關爭議，考量合法合規，市府依照「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」合法編列預算租賃非全時公務車，跟其他縣市租賃公務車的方式相同。

行政處強調，行政院前院長賴清德2019年也租賃ALPHARD當座車，也是民進黨議員指稱市府租賃「豪奢座車」的同款車，希望切勿雙重標準，讓外界認為原來同款租賃座車「賴院長可以，新竹市不可以」。