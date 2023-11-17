議員促和北北基桃整合 桃竹竹苗TPASS 爭取到台北一路通

桃竹竹苗TPASS通勤定期票上路後，截至本月14日已熱賣2萬9586張，新竹縣議員羅仕琦昨反映，許多鄉親通勤到台北工作，要買2段月票，應爭取和北北基桃TPASS整合變成「一路通」；縣府交旅處表示，已和竹市府一起向交通部爭取整合，因涉及層面較廣，希望由交通部統一相關方案。

羅仕琦昨質詢指出，桃竹竹苗TPASS月票對通勤鄉親是一大福音，但很多鄉親在台北上班，還要買2段票，以國光號來說，單程票價是160元，如果往返、上班22天計算，每月交通費支出約7040元。

羅仕琦表示，如果使用TAPSS從竹東搭車到台北也要買2段票，也就是桃竹竹苗TAPSS1200元、基北北桃TAPSS1200元，1個月也要2400元，應設法和北北基桃整合，爭取讓民眾「一路通」，或推出新竹、台北整合型的通勤月票。

交旅處長戴志君表示，不少鄉親反映月票無法跨區使用問題，縣府本月和竹市府一起發文給交通部，希望北北基桃、桃竹竹苗兩個區塊可共用TPASS，但因跨區整合涉及層面較廣，票價訂定、費用支出還要討論，盼由交通部統一整合再推行。

戴志君會後說，TPASS都是包裹式的，不會拆出單一路線出來經營，新竹縣市政府希望能爭取整合桃竹竹苗、北北基桃共通平台，滿足跨區使用需求。