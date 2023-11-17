桃園通學步道改善僅個位數 惹議

為讓學生和家長安心通學和接送，桃園市政府著手改善全市國中小通學步道，但議員黃家齊昨揭露目前僅個位數案件完工，改善速度緩不濟急，規畫也不夠全面，要求盡快改善；市長張善政回應，目前73件立案的改善工程，計畫利用2年完成。

黃家齊昨質詢指出，台灣行人步道常設計不良，桃園新開發區雖然看得見逐步改善的成果，但舊市區有些早期步道的規畫，尤其是通學步道，無論家長接送區或是學生通行的空間，安全方面都比較弱，市府改善的速度慢，到目前只有6案、個位數的通學步道完工，比率偏低。

黃家齊指出，除預算應該到位，市府也要注意接送區與避車彎是否足夠，趁改善工程施工，一併檢討改善。

工務局長汪在宙說，通學步道工作量大，預算一直增加，未來大案子將積極爭取中央補助，小案子由市府預算支應；上月立案66件，本周增至73件，可見各校確實有改善需求，市府都會積極協助，目前桃園區已完工的有東門、建德國小和福豐國中，施工中的有文昌國中、大業國小，另有5所學校已在規畫中。

汪在宙說，除了通學步道，工務局也會規畫候車亭，讓學生等車時有安全空間，還有雙色溫路燈，提醒駕駛人經過學校或路口時注意安全，在龜山區楓樹國小推出後，地方反應很好。