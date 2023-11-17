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板龍、新梅龍快速道 明年初可行性評估

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
板龍快速道路被視為龍潭、大溪塞車解方，行政院長陳建仁昨指示公路總局納入明年可行性評估。圖為大溪武嶺橋。本報資料照片
板龍快速道路被視為龍潭、大溪塞車解方，行政院長陳建仁昨指示公路總局納入明年可行性評估。圖為大溪武嶺橋。本報資料照片

桃園市政府長期爭取板龍快速道路和新梅龍快速道路計畫，副市長蘇俊賓昨出席行政院院會時，呼籲中央推動產業發展時勿忽略交通黑暗期，建議盡速超前部署，行政院長陳建仁當場指示公路總局，將板龍快速道路延伸與新梅龍快速道路開闢，納入明年初可行性評估。

行政院院會昨聽取國家發展委員會「產業投資五大要素優化政策執行成效」報告。蘇俊賓在會中表示，產業發展的水、電、土地、勞工、人才5大要素都很重要，但報告卻忽略「交通」這項核心因素；交通建設需要時間，產業一旦進駐發展，往往伴隨交通黑暗期，地方政府再進行道路開闢與改善都緩不濟急。

蘇俊賓說，包括龍潭、楊梅與觀音及龜山等工業區，過去因沒事先規畫，產業聚落形成後往往帶來高度交通衝擊，隨產業進駐、就業量增加，地方政府事後彌補也追不上需求，因此請行政院積極核定桃園正在爭取的交通建設計畫，特別是板龍快速道路和新梅龍快速道路。

蘇俊賓指出，桃園在「五橫五縱串聯城鄉，三環六線便捷順暢」的路網願景，第1期優先推動路網為新梅龍快速道路、板龍（板橋至龍潭）快速道路，新梅龍快速道路計畫目的在於紓解3條國道和台66線快速道路壅塞問題，並提供桃竹苗產業區至桃園國際機場替代道路，重要性不亞於產業發展5大要素。

地方也認為板龍快速道路是龍潭、大溪塞車解方，過去討論多時，但是路線始終未定。

陳建仁表示認同，當場指示公路總局把板龍快速道路延伸與新梅龍快速道路開闢，納入明年可行性評估。

行政院副院長鄭文燦則說，行政院公共工程委員會今年4月至10月針對「大漢溪沿岸板橋至土城、三峽及龍潭交通改善策略」案，已召開6次會議，第一階段三峽鶯歌，公路總局明年初將做可行性研究，配合龍科3期，產業園區內和區外交通衝擊都會檢視。

行政院 蘇俊賓 桃園

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