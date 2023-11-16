新竹縣體育場裝監視器引發爭議 縣府挨轟「東廠治縣」

新竹縣體育場監視器汰舊換新卻引發爭議，新竹縣體育會抗議新竹縣教育局狹怨報復，只因日前體育會為選手討公道，向縣府爭取遲發的補助，就被教育局針對，在未被通知情況下，突然辦公室內多加裝2支監視器正對幹部辦公桌形同監視，體育會理事長氣得怒斥新竹縣府如「東廠治縣」。

對此新竹縣教育局澄清，體育場館內多處監視系統已有損害並超過使用年限，為保障民眾優質安全運動環境，早已排定監視系統汰換作業，監視器汰換採購案於8月9日上網公告、9月18日決標，預定於12月15日安裝完工。

教育局說明，引發爭議的監視器裝設於體育會辦公室內，是與體育會幹部確認需求及位置後，於10月2日開始進場施工布線及安裝，監視器及主機分別於11月7日及11月15日完成裝設，但對於裝設完成後幹部反映位置不適宜，已於11月15日將新設置監視器拆除完畢，並將監視主機移至其他空間。

新竹縣體育場裝監視器為何引起爭議？新竹縣體育會理事長田耕豪指控，是因今年全運會台南市政府為獎勵所有參賽選手，補助選手每人每日400元代金，新竹縣卻在全運會都結束後一再拖延未發放給選手，新竹縣體育會為此向縣府抗議爭取選手權益，未料疑似反遭到縣府針對。