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農會總幹事：苦茶油更勝橄欖油 苗栗縣長推薦明日之星

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影
苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影

苦茶油可以熱炒，更適合東方人飲食習慣，苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，可望成為明日之星，農糧署北區分署副分署長林美華、縣長鍾東錦等人大力推薦。

苗栗縣苦茶樹種在三灣鄉、南庄鄉、銅鑼鄉、三義鄉，及卓蘭鎮等地，種植面積約200公頃，縣農會、國立聯合大學合作，檢驗符合食安標準，今天發表苦茶油，林美華、鍾東錦及縣農會總幹事鍾金光等人今天當場露一手苦茶油糥米飯團，發表苦茶油新品。

林美華說，苦茶樹對於土地較沒有要求，過去平地種植糧食，坡地種植苦茶樹，因此遍布苗栗縣，後來茶園荒廢，近年來苦茶油興起，農業部也推廣農田轉作苦茶樹，面積逐漸擴大，目前都會辦理示範性質的評鑑比賽，將來希望擴大辦理，打響苦茶油東方橄欖油的名氣。

鍾金光表示，2013年時台灣出現食用油問題，民眾越來越重視食安問題，苗栗縣推動小果油茶樹種植，螺旋壓柞法、低溫壓榨法提煉，散發茶果清香，尤其發煙點約攝氏230度，更勝橄欖油，也適合東方人習慣的熱炒。

鍾東錦分享苦茶油耐高溫適合煎、炒，拌麵、拌飯也很好吃，縣農會將於11月19日上午9點在公館鄉苗栗特色館辦理「112年食農教育創意行銷－健康新飲食、認識推廣苦茶油」活動，將教導大家如何辨別好的苦茶油，詳情電洽037-725719轉20，或上縣農會臉書粉絲專頁。

苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影
苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影
苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影
苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，並展示美味，縣長鍾東錦等人大力推薦。記者范榮達／攝影

苦茶油 農會 苗栗縣

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