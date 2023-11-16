中壢運動公園建滯洪池 總經費10億餘元解決淹水還兼具市民休憩
為解決氣候變遷急降雨，桃園中壢環中東路旁中壢運動公園將興建滯洪池，滯洪池工程主要新建各項排水系統及設施，及既有管線改善與配合高壓電塔遷移等，滯洪池長向最大約250公尺寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，工程總經費約10億9853萬元，預計於2026年下半年竣工。
工務局指出，近年來氣候變遷及季節性驟雨頻繁，每逢強降雨時易造成中壢區黃屋庄溪流域周邊淹水，而正在開發中的中壢體育園區基地位於黃屋庄溪上游，為解決當地區域淹水問題，市府規畫中壢體育園區用地興建大型滯洪池來調節洪峰。
中壢運動公園區段徵收工程滯洪池工程今舉行開工典禮，桃園市長張善政今出席表示，中壢運動公園區段徵收面積大，是中壢未來發展重要里程碑，為了讓整個區域將來不要受淹水之苦要做滯洪池。
張善政說，此座滯洪池採地下化設置，滯洪池上方建構綠地休憩空間，下方則是大型滯洪池，類似地下宮殿，儲水容量非常大，在大雨時可將大量雨水存於滯洪池中，待大雨過後，抽水馬達再排放至旁邊的溪流，是一項不可或缺的安全工程。
工務局長汪在宙表示，滯洪池工程用地面積約2.1公頃，滯洪池長向最大約250公尺，寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，工程內容包含新建滯洪池、揚水站、下水道箱涵、匯流井及集水井，以及既有管線改善遷移等，工程總經費約10億9853萬元，預計於2026年下半年竣工，竣工後交由中壢區公所管理。
而桃園中壢運動公園區段徵收工程範圍主要涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，預計於2025年上半年竣工，將提供市民多元的休閒運動場域。
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