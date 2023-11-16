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石門水庫今放十萬大頭鰱魚苗 3年後長至8斤遊客有口福
桃園石門水庫擁有湖光山色，除了坐船遊湖，近年更發展水上運動，為了保護生態漁業永續，今上午於大溪阿姆坪生態園區舉行超過26年的魚苗放流活動，更邀百吉、菓林國小師生一同參與。今年桃園區漁會準備了十萬尾的大頭鰱魚苗，初估經3年養成後每尾可成長到重約8台斤，可為桃園漁業帶來數千萬元的經濟價值。
魚苗放流活動自1997年開始舉辦至今，已有26年以上的歷史，對於漁業永續發展、提高漁民收入以及帶動在地觀光產業具有相當大的幫助。透過放流魚苗計畫有助於維持石門水庫水質穩定、緩和水庫優養化趨勢，另經過桃園區漁會的估算，魚苗在經過石門水庫純淨水質的孕育後，3年後每尾可成長到重約8台斤，可為桃園漁業帶來數千萬元的經濟價值。
桃園農業局表示，漁業生態的永續經營除需要政府在政策上持續宣傳、推廣保育觀念以外，更需要倚靠市民大眾一起來參與，才能確保資源的永續利用，本次活動邀請百吉、菓林國小師生們共襄盛舉，透過接力的方式完成魚苗放流，並藉由傳承的方式讓漁業永續的觀念向下紮根，讓漁業保育、水庫資源永續的精神正向循環。
農業局說，民眾除前往大溪阿姆坪生態園區旅遊觀光外，在地的活魚大頭鰱是桃園區漁會在地的兩個大頭鰱產銷班等內陸漁撈漁民主要的經濟收入來源，近幾年市府跟桃園區漁會也在協助大頭鰱產銷班申請水庫魚標章，開發大頭鰱無刺魚身、魚塊等等，協助產銷班升級轉型，民眾到現場餐廳也能品嘗美味料理。
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