石門水庫今放十萬大頭鰱魚苗 3年後長至8斤遊客有口福

桃園石門水庫擁有湖光山色，除了坐船遊湖，近年更發展水上運動，為了保護生態漁業永續，今上午於大溪阿姆坪生態園區舉行超過26年的魚苗放流活動，更邀百吉、菓林國小師生一同參與。今年桃園區漁會準備了十萬尾的大頭鰱魚苗，初估經3年養成後每尾可成長到重約8台斤，可為桃園漁業帶來數千萬元的經濟價值。

魚苗放流活動自1997年開始舉辦至今，已有26年以上的歷史，對於漁業永續發展、提高漁民收入以及帶動在地觀光產業具有相當大的幫助。透過放流魚苗計畫有助於維持石門水庫水質穩定、緩和水庫優養化趨勢，另經過桃園區漁會的估算，魚苗在經過石門水庫純淨水質的孕育後，3年後每尾可成長到重約8台斤，可為桃園漁業帶來數千萬元的經濟價值。

桃園農業局表示，漁業生態的永續經營除需要政府在政策上持續宣傳、推廣保育觀念以外，更需要倚靠市民大眾一起來參與，才能確保資源的永續利用，本次活動邀請百吉、菓林國小師生們共襄盛舉，透過接力的方式完成魚苗放流，並藉由傳承的方式讓漁業永續的觀念向下紮根，讓漁業保育、水庫資源永續的精神正向循環。