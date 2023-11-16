馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

新竹知名的「福源花生醬」創立至今70年，還是前總統馬英九的最愛。未料近日香港消費者委員會報告指驗出該花生醬含有黃曲霉毒素超標，引發福源花生醬退貨潮。負責人曾俊強今天出面喊冤，認為該瓶受檢花生醬早已過期，自己販售的花生醬都是當天現做，效期只有三個月，不甘商譽受損，已經委請律師處理。

依據香港消委會抽查市售花生醬，點名台灣名物新竹福源花生醬評分只得2星，因為福源花生醬被驗出含有黃曲霉毒素超標，有機會致癌及中毒，檢驗還指出福源花生醬驗出抽樣樣本中含有最高的反式脂肪酸量，長期進食恐增加罹患心血管疾病的風險。

此消息自昨天一出引起網路轉傳，總店位於新竹市東大路上的福源花生醬陸續收到客訴、退貨電話，店面生意也一落千丈，業者急忙在店門張貼出聲明稿，澄清今年多次檢驗，全部都符合食品衛生管理標準，並貼出相關檢測報告，希望消費者安心食用。

曾俊強今天下午在店面受訪表示，福源花生醬已經開業70年，近半世紀以來都有不定時做食品檢驗，市府衛生局也都會來抽驗，向來都沒事，為何香港消委會做的抽檢，竟然會出現黃曲霉毒素超標的情形，讓他相當納悶，也讓人質疑其抽驗的可信度。

曾俊強進一步說明，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，該消委會提出的花生醬，瓶罐顯示有效日期為2023年1月14日，足證該罐花生醬為2022年10月14日生產，但為何將近1年才檢驗？檢驗過期品當然會有過期衍生變質的問題，檢測值當然會超過。

「福源花生醬都是當天現做，保存期限只有三個月！」曾俊強也直接開罐秀出每天現做的花生醬，花生香氣立刻撲鼻而來，他強調福源花生醬都是每天現做，新鮮不加防腐劑，正常不會浮油，但香港方面發出的抽驗訊息衍生退貨潮，讓他們不堪其擾。

曾俊強雙眼充滿血絲，他無奈感嘆昨天「完全睡不好」，門市人員處理客訴、退貨電話接不完，還有面臨賣場花生醬下架問題，「每年檢驗都沒問題，70年商譽就這樣毀於一旦」，如此謠言讓他們蒙受損失，預估損失幾十萬元，委請律師向香港消費者委員會要求說明與澄清，後續研議求償。