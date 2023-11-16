遭質疑換監視器為監視體育會人員 竹縣府已調整

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天質疑，縣府卻在未經體育會允許下，進行更換新竹縣體育會內監視器並將鏡頭對準理事長和總幹事的桌面，這是監視行動，縣府說，獲報後已拆除並調整。

民進黨籍的新竹縣議員歐陽霆、竹縣第2選區立委參選人曾聖凱與竹北市代表曾玉菱、范格菱、邵啟月等人今天共同召開記者會表示，新竹縣體育會辦公室內遭設置監視器，且鏡頭還對準理事長和總幹事桌面，這是監視行為。

新竹縣體育會理事長田耕豪會中表示，日前有收到通知要裝設監視器，原本以為會是裝設於大門口為防盜用途，後來進入辦公室卻發現鏡頭竟然正對理事長和總幹事的辦公桌，等同他們的一舉一動都被監視。

歐陽霆說，也聯想到會發生此事件是起因於日前台南市政府補助新竹縣全運會參賽選手的補助代金直至本月13日皆未發，但賽程早已結束，他與田耕豪等人共同為竹縣選手爭取權益後，新竹縣體育會才遭此對待。

對此新竹縣政府今天提供新聞資料指出，新竹體育場監視器、主機的汰換或增設在8月上網公告時，已明訂要安裝的位置，裝設在體育會辦公室的監視器也是既定的規劃，裝設完成後幹部反映位置不適宜，新竹體育場已於11月15日將新設置監視器拆除完畢，並將監視主機移至其他空間。

縣府說，後續將汰換新竹體育會辦公室靠近大門的舊監視器，並確定民眾使用空間沒有死角，讓縣民能夠安心運動。

縣府表示，新竹縣體育館、新竹縣體育場及第二運動場是民眾日常運動生活圈，但場館內多處監視系統已有損害並逾使用年限，為保障民眾優質安全運動環境，進行體育場、體育館及第二運動場監視系統汰換作業。