快訊

聯想於美國控告筆電「侵害多項專利」 華碩晚間發重訊回應

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

遭質疑換監視器為監視體育會人員 竹縣府已調整

中央社／ 新竹縣16日電
民進黨新竹縣議員歐陽霆（左2）、竹縣第2選區立委參選人曾聖凱（右3）等人16日舉行記者會，指新竹縣體育會辦公室內遭設置監視器，且鏡頭還對準理事長和總幹事桌面，是監視行為。中央社
民進黨新竹縣議員歐陽霆（左2）、竹縣第2選區立委參選人曾聖凱（右3）等人16日舉行記者會，指新竹縣體育會辦公室內遭設置監視器，且鏡頭還對準理事長和總幹事桌面，是監視行為。中央社

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天質疑，縣府卻在未經體育會允許下，進行更換新竹縣體育會內監視器並將鏡頭對準理事長和總幹事的桌面，這是監視行動，縣府說，獲報後已拆除並調整。

民進黨籍的新竹縣議員歐陽霆、竹縣第2選區立委參選人曾聖凱與竹北市代表曾玉菱、范格菱、邵啟月等人今天共同召開記者會表示，新竹縣體育會辦公室內遭設置監視器，且鏡頭還對準理事長和總幹事桌面，這是監視行為。

新竹縣體育會理事長田耕豪會中表示，日前有收到通知要裝設監視器，原本以為會是裝設於大門口為防盜用途，後來進入辦公室卻發現鏡頭竟然正對理事長和總幹事的辦公桌，等同他們的一舉一動都被監視。

歐陽霆說，也聯想到會發生此事件是起因於日前台南市政府補助新竹縣全運會參賽選手的補助代金直至本月13日皆未發，但賽程早已結束，他與田耕豪等人共同為竹縣選手爭取權益後，新竹縣體育會才遭此對待。

對此新竹縣政府今天提供新聞資料指出，新竹體育場監視器、主機的汰換或增設在8月上網公告時，已明訂要安裝的位置，裝設在體育會辦公室的監視器也是既定的規劃，裝設完成後幹部反映位置不適宜，新竹體育場已於11月15日將新設置監視器拆除完畢，並將監視主機移至其他空間。

縣府說，後續將汰換新竹體育會辦公室靠近大門的舊監視器，並確定民眾使用空間沒有死角，讓縣民能夠安心運動。

縣府表示，新竹縣體育館、新竹縣體育場及第二運動場是民眾日常運動生活圈，但場館內多處監視系統已有損害並逾使用年限，為保障民眾優質安全運動環境，進行體育場、體育館及第二運動場監視系統汰換作業。

新竹 體育 監視器

延伸閱讀

盼向新竹市取經 竹縣議員爭取高灘地增設棒壘球場

議員盼關西外環道速推動 竹縣府將送內政部審議

王婉諭發表文化4政見 要打造竹縣客家文化首都

湖口生命園區計畫終止 陳栢誠爭取原預定地蓋教學醫院

相關新聞

馬英九也愛！新竹福源花生醬香港驗出黃曲霉毒素超標 負責人揪1點喊冤

新竹知名的「福源花生醬」創立至今70年，還是前總統馬英九的最愛。未料近日香港消費者委員會報告指驗出該花生醬含有黃曲霉毒素...

民進黨團批高虹安年花百萬元租豪車 竹市府：跟賴清德同款

新竹市議會民進黨團今天聯合質詢，再度批評市長高虹安棄前市長林智堅座車不用，每年花114萬元「非全時」租市價315萬元To...

農會總幹事：苦茶油更勝橄欖油 苗栗縣長推薦明日之星

苦茶油可以熱炒，更適合東方人飲食習慣，苗栗縣苦茶樹種植面積約200公頃，縣農會今天宣布推出苦茶油，可望成為明日之星，農糧...

中壢運動公園建滯洪池 總經費10億餘元解決淹水還兼具市民休憩

為解決氣候變遷急降雨，桃園中壢環中東路旁中壢運動公園將興建滯洪池，滯洪池工程主要新建各項排水系統及設施，及既有管線改善與...

石門水庫今放十萬大頭鰱魚苗 3年後長至8斤遊客有口福

桃園石門水庫擁有湖光山色，除了坐船遊湖，近年更發展水上運動，為了保護生態漁業永續，今上午於大溪阿姆坪生態園區舉行超過26...

多次釀汙染…鳳山溪上游化工廠涉違建遭強拆 廠方：撤出在關西的經營

新竹縣鳳山溪今年6月發生大規模水汙染事件後，新竹縣府終於動起來，陸續出手多項措施防範，不僅先在8月拆除艾斯巴達廠房，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。