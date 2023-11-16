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盼向新竹市取經 竹縣議員爭取高灘地增設棒壘球場
新竹縣政府斥資6910萬於頭前溪北岸高灘地規畫河濱公園，並設置親子共融式遊戲場、滑輪練習場、綜合球場等休閒運動設施。新竹縣議員上官秋燕希望向新竹市取經，讓高灘地可以增設棒、壘球場，增加全民運動的機會。新竹縣長楊文科表示，將再安排現地會勘，若情況許可一定支持。
上官秋燕今天在議會質詢時表示，她接任棒球委員會主委將近6年，無論對棒球或壘球都是全力以赴，她也曾經栽培孩子從事棒球運動，很明白家長的辛苦，當她看到新竹市的高灘地有多座漂亮的簡易球場，也期望新竹縣能借重竹市經驗、複製到新竹縣，讓在地的學生、成人及所有愛好棒球、壘球運動的人，都可以就近使用。
楊文科表示，上官秋燕投入棒球運動的精神令人敬佩，也時常提出很好的意見，對於在高灘地設置棒壘球場，他會請環保局及相關單位去現地會勘，了解設置的可行性，若允許的話一定支持這個計畫。
新竹縣環保局指出，高灘地已自106年至110年，陸續在台1線至國道1號區段設置空氣品質淨化區，完工綠化面積約28公頃。河濱休閒公園部分則規畫頭前溪北岸自省道台1線（中華路）至經國橋下區段共32公頃高灘地。
環保局表示，新增運動設施集中於8.2公頃範圍內，包括親子共融式遊戲場、足球場、景觀公廁、滑輪練習場、綜合球場、越野自行車練習場、多功能活動草地區、活動廣場、堤防溜滑梯、攀岩場等，但因原物料上漲及缺工、缺料，廠商投標意願低，去年10月迄今年元月流標了4次，環保局已爭取提高工程預算，透過平均地權基金，增加經費至6910萬。
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