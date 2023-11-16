板龍、新梅龍快速道路 政院𠄘諾明年啟動可行性評估

桃園市長期爭取板龍快速道路和新梅龍快速道路計畫，副市長蘇俊賓今上午出席行政院院會時，呼籲中央盡速推動道路開闢。市府表示，行政院長陳建仁當場承諾，指示公路總局將板龍快速道路延伸與新梅龍快速道路開闢，納入明年可行性評估。

行政院院會上午召開會議，聽取國家發展委員會「產業投資五大要素優化政策執行成效」報告。蘇俊賓在會中表示，產業發展的水、電、土地、勞工、人才5大要素都很重要，但今天行政院提出的報告，在產業投資與產業部署部分，卻忽略「交通」這項核心因素；交通建設需要時間，產業一旦進駐發展，往往伴隨交通黑暗期，地方政府再進行交通開闢與改善都緩不濟急。

蘇俊賓表示，以桃園為例，包括龍潭、楊梅與觀音及龜山等工業區，過去因沒有事先規畫，產業聚落形成後往往帶來高度交通衝擊，隨著產業進駐、就業量增加，地方政府面對交通黑暗期，就算事後彌補，也追不上需求，因此向行政院請命，積極核定桃園正在積極爭取的交通建設計畫，特別是板龍快速道路和新梅龍快速道路。

蘇俊賓指出，新梅龍快速道路計畫目的在於紓解國1、國2、國3與台66於桃園市境內的交通壅塞問題，並提供桃竹苗產業區至桃園國際機場的替代道路，對於城市需求不亞於水、電、土地、勞工、人才。

對此，陳建仁表示認同，指示公路總局把板龍快速道路延伸與新梅龍快速道路開闢，納入明年可行性評估。

行政院副院長鄭文燦則解釋，行政院公共工程委員會今年4月至10月針對「大漢溪沿岸板橋至土城、三峽及龍潭交通改善策略」案，已召開6次會議，第一階段三峽鶯歌，公路總局明年初將做可行性研究，配合龍科三期，將來交通也要打開，有關產業園區科學園區，區內區外交通衝擊都會檢視。