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議員盼關西外環道速推動 竹縣府將送內政部審議
新竹縣議員羅仕琦今天說，關西外環道打通後能讓地方交通更便捷，盼縣府加速推動。竹縣長楊文科說，預計明年初案件送到內政部都委會審議，審議通過爭取經費後，很快可開工。
新竹縣議會第20屆第2次定期會，中國國民黨竹縣議員羅仕琦質詢指出，相較於新埔、龍潭2個鄰近鄉鎮，因為外環道交通便捷性帶動城市發展，關西外環道在民國102年已經通過規劃，但過程中卻有部分反對聲音而延宕。
羅仕琦指出，感謝楊文科聆聽縣民聲音，將關西外環道列為竹縣重要建設之一，盼竹縣府能盡快推動，進而提升關西交通。
羅仕琦說，此外他也關心TPASS通勤月票，但因劃設區塊，讓許多新竹民眾要到台北工作的通勤者，還需得購買2段式月票，難以享受便捷的福利，盼縣府協助能讓縣民「一路通」，方便搭乘。
關於關西外環道部分，楊文科說，此條路線屬都市計畫內道路，中央希望先變更都市計畫確定後，再提出申請經費，工務處會將此案子先送到新竹縣都委會審查，目前資料都已補齊，預計明年初送到內政部都委會審議，待審議通過爭取經費後，很快可開工。
另外TPASS通勤定期票問題，交旅處長戴志君答詢，TPASS通勤定期票由中央主導劃定北、中、南3大生活圈，北北基桃先行於7月啟用，桃竹竹苗則在10月才上線，確實造成跨區問題。
戴志君表示，縣府已將此問題於本月與新竹市一同發文給交通部，希望北北基桃及桃竹竹苗2個區塊可以有共通使用平台，但因跨地區整合涉及層面較廣，盼由交通部統一整合相關方案，待交通部後續回應再推行。
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