管線卡卡...苗栗市復興路分洪工程 民眾諷「哈馬斯地道」

苗栗市復興路二段玉維路、僑育北街1公里多，因地下箱涵工程，管線進場施工卡卡，6個半月工期還要追加1個多月，部分用路人及居民炸鍋，譏諷「哈馬斯地道」苗栗版，希望盡快完工。

縣府水利處回應，復興路二段寬8公尺，地下箱涵寬5公尺，加上邊溝1.2公尺，僅餘1.8公尺可以施設管線，必須設法找空間垂直依序進場，因此拉長施工時間，目前自來水、瓦斯、電力公司已經完成，寬頻、中華電信會陸續進場施工，復興路二段預計下月中旬可以第一層封層通車，下月底再完成封層。

縣府改善苗栗市南苗市區淹水問題，爭取水利署補助辦理田寮圳分洪治理工程，第一期3億多元經費，玉維路往東排入後龍溪工程已完成，接續往上游施工復興路二段玉維路、僑育北街，地下箱涵全長約1150公尺。

縣府原規畫今年3月15日至10月31日分段封閉施工，但至今11月中旬，還沒有完工通車，部分用路人及居民怨聲載道，最近因以色列與哈瑪斯為首的巴勒斯坦武裝團體爆發戰爭，哈馬斯地道受到注目，因此這段工程遭諷是哈馬斯地道。

復興路是苗栗市重要南北向道路，陳姓用路人過去經常利用上、下班，因施工期間長達6個半月，早就習慣繞路而行，當地維祥里長周靖凱也相當有感，因封路造成人車必須繞道光華街，光華街寬僅4公尺多，巷道狹窄住家又密集，車禍事故比施工前增多，救護車穿梭的警笛聲音，尤其夜間讓人心驚膽顫，希望盡快完工通車，不要再拖到農曆春節了。

水利處指出，田寮圳分洪治理工程第一期完工後，縣府爭取第二期工程，將以推管1公里多銜接第一期涵管，除了推進井之外，沒有明挖路面，減少衝擊交通程度。