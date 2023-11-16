民進黨團批高虹安年花百萬元租豪車 竹市府：跟賴清德同款

新竹市議會民進黨團今天聯合質詢，再度批評市長高虹安棄前市長林智堅座車不用，每年花114萬元「非全時」租市價315萬元Toyota ALPHARD豪車做為座車，是違反中央頒布公務車的原則，大酸儼然成為高虹安的「移動城堡」，主張明年度這筆公務車租賃預算應該直接保留或凍結。

對此，竹市府行政處回應，原本林智堅座車為特種車，為避免觀感與疑義，今年將該車用於一般公務，不得作為首長座車。市府依照「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」合法編列預算租賃非全時公務車，像是行政院前院長賴清德2019年所使用的座車Toyota ALPHARD即為租賃座車，希望民進黨議員切勿雙重標準。

民進黨籍市議員楊玲宜質詢表示，過去中央早已頒布公務車的原則，因全時租賃的花費遠超購車，因此2014年宣布各級機關不得全時租賃。但高虹安為滿足自己坐豪車的慾望，不坐原有平價的市長座車previa，改用非全時租賃來處理自己的座車ALPHARD。

「三年租賃的金額即可購買全新車款。」楊玲宜表示，高虹安座車ALPHARD市價315萬元，但一年卻要花租金114萬元，增加公帑三倍的支出。原先林智堅座車Previa相關移撥程序符合規定，但就了解直到上個月仍供市長秘書使用，到底何來所謂觀感問題。

陳建名也認為，行政處提交高虹安的座車租賃計畫為「非全時」的租賃，預算科目為防汛與禮賓公務使用114萬元，倘若一直放在市府停車場不就是「全時租賃」，且所有的使用目的都要符合防汛和禮賓公務用，這跟市府說法自相矛盾，將持續監督此事。

市府說明，林智堅前市長所用座車，原為2015年使用消防局災防預算採購特種車輛，因有特種車卻提供市長座車使用疑慮，前市府2019年雖移撥作為一般公務使用，但仍作為林前市長座車。因此今年移為一般公務使用，目前也完成移撥回歸給消防局。

行政處指出，為了不犯過去相關爭議，考量合法合規，因此市府依照「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」，合法編列預算租賃非全時公務車提送議會審查，行政處強調，這樣的預算編列跟其他縣市租賃公務車的方式皆相同，並無迴異。

行政處還表示，前行政院長賴清德2019年所使用的座車Toyota ALPHARD即為租賃座車，也是民進黨團議員指稱市府租賃「豪奢座車」的同款，盼民進黨議員切勿雙重標準，勿讓外界認為原來同款租賃座車「賴院長可以，新竹市不可以」。